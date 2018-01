Filmové premiéry: akční jízda vlakem přes Ebbing do mexické říše mrtvých

PRAHA Třetí lednový týden míří do českých kin pět snímků. Oceňovanou novinku od Pixaru doplní drama o rodičovské nelásce, Liam Neeson ve vražedné hře, dramatická bitva se zákonem a novinka Filipa Renče.

Coco

Malý Miguel by chtěl být muzikantem. V jeho rodině je to ale kvůli prokletí zakázáno. Když se Miguel dotkne kytary, tak je přenesen do fantaskního světa mexického záhrobí. Chlapec zde musí za pomoci svých předků zlomit rodinnou kletbu. Studio Pixar znovu předvedlo, že v animovaných filmech se mu nikdo nevyrovná.

Tři billboardy kousek za Ebbingem

Mildred Haynesové (Francisca McDormandová) zabijí dceru. Policie si s případem neví rady a podle všeho se ani moc nesnaží. Mildred se rozhodne nečekat a začne jednat. Ve městě Ebbing vylepí tři plakáty, které apelují na místního policejního náčelníka (Woody Harrelson). Žena tím nevědomky rozpoutá válku mezi sebou a policií. Motto filmu zní: drsnější a zábavnější než většina černých komedií.

Cizinec ve vlaku

Michael McCauley (Liam Neeson) je bývalý policista s šedivým životem. Každý jeho den vypadá úplně stejně. To až do chvíle, než mu v metru položí ruku na rameno neznámá žena a předá mu obálku s penězi. Michaelův život nabere neskutečné obrátky a selhání znamená smrt nejen jeho, ale celé jeho rodiny. Akční film nebude jednat s divákem v rukavičkách.

Nemilovaní

Žeňa s Borisem už se nemilují. Rozvod nejhůře snáší jejich dvanáctiletý syn Aljoša, kterého Žeňa v první řadě ani nechtěla. Chlapec se rozhodne ze zoufalosti utéct z domova. Režisér Andrei Zvyagintsev natočil chladné drama o lidech, kteří milovat umějí, ale sebe navzájem nesnáší.

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci

Olga (Klára Issová) touží po lásce. Je tak těžké jí dosáhnout? Podle Olgy ano, protože jí život hází pod nohy klacky na každém kroku. Díky tomu ale vzniká řada komických příhod, kde divákům nezbude jiná možnost, než s hrdinkou soucítit a ještě se od srdce zasmát. Režisér Filip Renč svůj nový film natočil podle bestselleru Haliny Pawlowské.