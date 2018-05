Filmové premiéry: Han Solo zakládá pod jedním stromem dámský klub

PRAHA Čtvrtý květnový týden míří do českých kin pět snímků. Očekávané vesmírné dobrodružství ze světa Star Wars doplní příběh předčasného dospívání, komediální oslava lechtivé literatury, drogová scéna v Amsterdamu a sousedské slasti či strasti.

Solo: Star Wars Story

Nejlepším pašerákem ve známém vesmíru je Lando Calrissian (Donald Glover). „Slyšel jsem o tobě příběhy. Je vše, co se povídá, pravda,“ ptá se ho fascinovaný a rozcuchaný mladíček Han Solo (Alden Ehrenreich). „Všechno, co jsi slyšel, je pravda,“ odpovídá klidně Calrissian. To ještě netuší, že před ním stojí pašerák, který ho záhy ještě o mnoho světelných let překoná. A to je teprve začátek! Vydejte se spolu se Solem na nejdobrodružnější loupež všech dob.



Na krátko

Na malého Jakuba kašlají rodiče. Chlapec se potácí zlomeným dětstvím a jediným únikem z něj je předčasně dospět. Kdo ale Jakubovi pomůže, když je u konce se silami? Autorkou scénáře je oceňovaná spisovatelka Petra Soukupová a pro talentovaného režiséra Jakuba Šmída to je po snímku Laputa druhý celovečerní film.

Dámský klub

Čtveřice kamarádek se každý týden schází, aby poseděla nad dobrou kávou a knihou. Každý týden také nové přírůstky do svých knihovniček před kamarádkami rozebírají. Poklidná atmosféra dámského klubu se změní ve chvíli, kdy jedna z žen přinese na sezení erotický román Padesát odstínů šedi...

Pod jedním stromem

Na zahradě jednoho domu stojí velký, košatý strom. Právě on je němým svědkem všech sousedských hádek, přátelských setkání i výbuchů vášně. Když ale jeden ze sousedů chce strom prořezat a druhý to nedovolí, roztočí se na maloměstské zahrádce spirála násilí. To, co začíná zmizením sousedovic kočky, může dost dobře končit smrtí člověka.

Gangsterdam

Ruben Jablonski je student práv, který nikdy neměl u žen příliš valný úspěch. Dělá si z něj srandu už i jeho nejlepší kamarád s všeříkající přezdívkou Durex. Ruben má ale eso v rukávu - už nějakou dobu doučuje krásnou dívku Noru a vypadá to, že by mohla mít zájem. Vyklube se z ní ale poslíček drogového gangu. Slušňák Ruben se nechá strhnout vírem událostí.