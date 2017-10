Filmové premiéry: Michael Fassbender loví vraha, Aneta Langerová míří do gulagu

Druhý říjnový týden míří do kin sedm snímků. Mrazivou detektivku podle knižní předlohy doplní biografický snímek o ruské básnířce, přátelství barevných poníků, francouzská komedie o nevěrách, netradiční umělecká výstava, návrat zlomené ženy a alegorie na ruskou byrokratickou mentalitu.

Sněhulák



Harry Hole (Michael Fassbender) je černou ovcí policejního sboru ve městě Oslo. Je to skvělý detektiv s netradičními metodami, ale také vášnivý alkoholik. Má na kontě takových problémů, že je pro nadřízené spíše trnem v patě. V Oslu je zabita mladá žena a jediným vodítkem na místě činu je usměvavý sněhulák. Pořádný případ, to je přesně to, co Harry Hole potřebuje jako balzám na svou ztrápenou duši. Vydává se v patách vrahovi, který si s policií jen hraje a je přesvědčen o své nepolapitelnosti. Netuší, že mu na krk dýchá geniální detektiv, který se neštítí ničeho.





My Little Pony Film

Přátelství je magie! Nad Ponnyville se stahují temná mračna. Jediná naděje leží ve vzdáleném království Equestria. Barevní poníci se musí vydat na bláznivé dobrodružství plné rozličných příhod. Je jen na nich, aby zjistili, že nejmocnější zbraní je právě přátelství jednoho k druhému.

8 hlav šílenství



Rusko, rok 1935. Básnířka Anna Barkovová (Aneta Langerová) je an vrcholu své kariéry. Kritika o ní hovoří jako o novém Puškinovi. Všemu je ale konec, když ji režim donutí sednout na vlak, který jede neznámo kam. Anna se tak dostává do prvního z mnoha gulagů, ve kterých dohromady stráví 22 dlouhých let. Snímek je kombinací dramatu, dokumentu i animovaného filmu.

Čtverec

Cristian (Claers Bang), kurátor umělecké galerie, dostane šílený nápad na uměleckou performanci. Jejím jádrem je čtverec 4x4 metry, ve kterém platí pravidlo absolutní rovnosti. Není jednoduché akci v médiích zviditelnit. Cristianovi je navíc při kapesní krádeži ukradena peněženka i mobil. Šílený nápad možná skončí nezdarem ještě dříve, než začal. Cristian se ale jen tak lehko nevzdává.

Alibi na klíč

Kancelář Alibi poskytuje přesně to, podle čeho dostala své jméno - alibi na klíč. Potřebujete si užít a před manželkou to ututlat? Jsme tu přesně pro vás! Služeb kanceláře hojně využívá hlavní hrdina zběsilé francouzské komedie. Vše se pokazí, když jde konečně poznat rodiče své nastávající. S jejím otcem se totiž velmi dobře zná, připravoval mu totiž alibi na setkání s milenkou. Tohle rozhodně nevypadá dobře...

Ta, která odešla

Temné místo filipínských dějin. Koncem devadesátých let se řada boháčů zavírá do zlatých klecí svých domovů. šíří se totiž vlna únosů movitých lidí pro výkupné. Právě do tohoto světa permanentního strachu se dostává Horácia (Charo Santos-Conciová), která byla právě propuštěna z vězení. Děti se ji ztratily neznámo kam a manžel už je dávno po smrti. Rodrigo, její bývalý milenec, se také ze strachu uzavřel ve vlastním domě. Toho se Horácia rozhodne využít a začne připravovat promyšlený plán na pomstu.



Krotká

Ruská žena pošle svému manželovi do vězení balíček. Ten jí ale přijde zpátky. Jí nezbývá nic jiného, než se vydat na dlouhou cestu do vězení a přesvědčit se, jestli je její muž v pořádku. Vše na její pouti se jí snaží přesvědčit o tom, že nic v zemi není v pořádku. Žena musí stanout tváři v tvář tvrdé Ruské byrokracii. Snímek natočil uznávaný běloruský režisér Sergej Loznica.