Filmové premiéry: Michal Suchánek v roli ňoumy ničí americká velkoměsta

PRAHA Druhý dubnový týden míří do českých kin pětice filmů. Pokračování německé komedie ze školního prostředí doplní katastrofický snímek podle videohry, česká komedie o nelehkém životě maloměstského úředníčka, izraelské válečné drama a finská variace na jednu z nejslavnějších gangsterských dvojic.

Pepa

Pepa Novák (Michal Suchánek) je zhruba padesátiletý nudný úředníček v českém okresním městě. Má sice ženu Zdenu (Petra Špalková), ale dalo by se říct, že líbánky už mají opravdu za sebou a ona ho navíc neustále komanduje. Neposlouchá ho ani jeho dcera Zdenička (Natalie Grossová). V Pepovi se všechno musí zákonitě zlomit a on začne toužit po razantní změně svého života. Jenže jak na to? Jak znovu začít žít? Pepa je každopádně smolař a ať už to dopadne jakkoliv, vznikne díky tomu řada úsměvných příhod.

Fakjů pane učiteli 3

Učitel Zeki (Elyas M’Barek) již v minulosti dokázal, že jeho učební metody jsou sice netradiční, ale sladké ovoce přinášejí. Ve třetím díle čeká Goethovo gymnázium zkouška ohněm - žáci ubývají a blíží se extrémně těžké testy, které mají prověřit jejich připravenost před maturitou. Ředitelka velkomyslně hodí všechny problémy na krk Zekimu. Tohle sice nebude jednoduché, ale rozhodně to bude vtipné.

Rampage: Ničitelé

Davis Okoya (Dwayne Johnson) si vypěstuje silné přátelské pouto s gorilím samcem Georgem. George je inteligentní přátelská gorila, ale genetický experiment z něj učiní krveláčného a obrovského ničitele. Není jediný - zmutovaných zvířat je hned několik a řítí se Severní Amerikou. Po nich zůstávají jen trosky a spoušť. Situaci může zachránit právě jen Davis.

Foxtrot

Mladík Johnatan hlídá s partou vojáků opuštěný vojenský checkpoint kdesi v poušti na severu Izraele. Nudu si krátí čtením komiksů a líným sledováním projíždějících aut. To vše ale přeruší tragická událost s fatálními následky. Přímo v Tel-Avivu Johnatanovi rodiče přijímají smutnou novinu a zjišťují, co se vlastně na opuštěných checkpointech po celé zemi děje.

Miami



Snímek Thelma a Luisa je kultovním příběhem ženské gangsterské dvojice. Miami je pak jeho finskou variací - jako dospělé se setkají nevlastní sestry Angela a Anna. Angela dluží mafiánům peníze a Anna se ji rozhodne pomoct. Spolu se vydávají na dramatickou cestu za nabytím peněz. Je jasné, že to nebude příliš legální.