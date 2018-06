Filmové premiéry: narkobaron Pablo Escobar se v Teheránu postaví vetřelcům z vesmíru

PRAHA Druhý červnový týden míří do českých kin šest snímků. Příběh kokainem prosycené lásky doplní nesnadné dospívání, animovaná invaze mimozemšťanů, měsíc trvající hra na babu, sex v rámci práva šaría a křivdy utopené v japonské polévce.

Escobar



Pablo Emilio Escobar Gaviria (Javier Bardem) byl jistě nelítostným zločincem, ale také milujícím otcem a pozorným milencem. To zjistí reportérka kolumbijské televize Virginia Vallejoová (Penélope Cruzová). Když ale muž, do kterého se zamiluje, začne výhružně cenit zuby, tak je už pozdě. Pablo se totiž rozhodne vydobýt si respekt zabíjením a Virginia může jen sledovat, jak se Escobar propadá do stále většího šílenství.

Já, Simon

Simon Spier (Nick Robinson) je normální šestnáctiletý chlapec. Po internetu začne potají flirtovat s chlapcem s přezdívkou Blue. Jeho komunikace se ale zmocní ctižádostivý spolužák. Podaří se Simonovi zachránit situaci tak, aby se jeho tajemství nedostalo na veřejnost?

Příšerky z vesmíru

Luis je jednoho dne velmi překvapen, když se setká se třemi mimozemšťany. Ti na Zemi přiletěli jen proto, že dostali zálusk na nejnovější masážní matraci. Luis se s nimi pochopitelně skamarádí a velké dobrodružství může začít! Smát se budou děti i dospělí.

Máš ji!

Každý rok se pětice přátel pustí do celoměsíčního hraní na babu. Jsou ochotni porušovat zákony a ohrožovat životy jeden druhého i sebe sama. Nejspíš také někdo přijde o práci. Letos je ale dějištěm hry připravovaná svatba jednoho z nich. A dotyčný je na své soky řádně připraven.

Teheránská tabu

Čtyři mladí lidé žijí v Teheránu. Mají stejné touhy a potřeby jako zbytek civilizace. Problémem ale je, že v hlavním městě Íránu vládne právo šaría. Život je tak plný zákazů - alkohol, koncerty, drogy a sex. Hrdinové snímku tak musí bořit tabu a riskovat. Mohou u toho ale přijít o život.

Bistro Ramen

Mladý Masato je mistrem ramenu, tradiční japonské polévky. Ta se v jeho rodině vaří již po několik generací. Její pravou moc ale Masato zjistí až poté, co odjede do Singapuru. Blahodárný nudlový ramen má totiž moc napravit staré křivdy a vykřesat lásku.