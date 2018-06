Filmové premiéry: obrovští ještěři si pochutnají na komičce Amy Schumerové

PRAHA Předposlední červnový týden míří do kin dva filmy. Pokračování slavné ságy plné zubatých dinosaurů doplní žena, která skrze patálie hledá životní štěstí.

Jurský svět: Zánik říše

Isla Nublar je tichomořský ostrov, kde příroda vyhrála nad člověkem. Před čtyřmi lety bylo cílem otevřít na ostrově zábavní part plný prehistorických ještěrů, ale všechno se pochopitelně pokazilo. Jenže lidé se na ostrov musí vrátit! Dinosaurům už podruhé v historii hrozí vyhynutí, protože aktivní sopka na ostrově může každou chvíli explodovat. Záchranná výprava vedená Claire (Bryce Dallas Howardová) a Owenem (Chris Pratt) může začít!

Jsem božská

Renee (Amy Schumerová) je věčně nespokojená se svým tělem. Věčná smolařka se potácí z jednoho neúspěšného vztahu do druhého. Když jde náhodou do fitka, tak snad jen proto, aby si na rotopedu natrhla sval. Jednoho dne se ale probudí a ačkoliv se nic fyzicky nezměnilo, Renee si najednou přijde hrozně sexy. Město ať se třese, Renee se vydává do ulic!