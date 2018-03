Filmové premiéry: roztomilý králíček bojuje v biblickém příběhu s obrovskými roboty

Předposlední březnový týden míří do českých kin osm snímků. Oscarovou romanci doplní filmové zpracování knižní pohádky, biblický příběh Máří Magdalény, souboje robotů s monstry, krásy české přírody, dospívání teenagerů, ztracená žena osamělého režiséra a strasti v ruské automobilce.

Dej mi své jméno

Rodiče chlapce Elieho si na léto k sobě domu pozvou amerického studenta Olivera jako hosta. Chlapci se zpočátku příliš nemusí, ale čím více času spolu tráví, tím hlubší pouto mezi nimi vzniká. Něco, co přesahuje běžné přátelství. Minimalistická, ale procítěná romance režiséra Luci Guadagnina si získala srdce diváků i kritiky.





Pacific Rim: Povstání

Obrovská vesmírná monstra Kaiju se sice už jednou podařilo zastavit, ale za jakou cenu? Města jsou v troskách, bezpočet lidí přišel o život. Navíc se zdá, že se Kaiju z mořských hlubin připravují na odvetu! Svět mohou zachránit jenom nebojácní piloti obrovských robotů, kterým se říká Jaegeři. Přichází válka, jste připraveni?

Králíček Petr

Králíček Petr je dobrodruh a neposeda. Spolu se svými králičími a jinými zvířecími kamarády žije poklidně na krásném statku. Když na statek přijde nový majitel, tak se pochopitelně rozhodne zavést nový pořádek. Krok první - vyhnat neposedná zvířata. Jenže Petr a jeho kamarádi se tak lehce vzdát nehodlají.

Máří Magdaléna

Máří (Rooney Mara) má svůj osud daný. Rozhodne se mu ale vzpříčit, když do její vesnice přijde charismatický Ježíš (Joaquin Phoenix) se svou družinou. Máří se rozhodne se rozhodne všeho nechat a následovat Ježíše až do Jeruzaléma. Dívka se do něj navíc zamiluje. Jenže Ježíš má zanedlouho zemřít na kříži a na to Máří připravená není.

Ismaelovy přízraky

Ismael (Mathieu Amalric) je filmový režisér, zmizela před lety jeho dvacetiletá žena Carlotta (Marion Cotillardová). Není jasné, jak se to stalo a Ismaela od jejího zmizení trápí noční můry, které zahání alkoholem. Když už se zdá, že je z toho venku, a dokonce je schopen navázat nový harmonický vztah, tak se vše pokazí. V Ismaelově životě se objeví žena, která o sobě prohlašuje, že je zmizelou Carlottou. Ismaelovy přízraky jsou filmovou podívanou s prvky romantiky i thrilleru.

Planeta Česko

Naše příroda je pestrá jako málokde na světě. Krásu a dobrodružství máme na dosah ruky - stačí se jen dobře dívat! První celovečerní film o české přírodě ukazuje díky nejmodernějším technologiím fascinující dobrodružství zvířat a rostlin žijících kolem nás zcela zblízka

Švéd v žigulíku

Státní automobilka Avtovaz (Lada) ve městě Toljatti byla výkladní skříní sovětského úspěchu a prosperity. Svému účelu posloužila, ale od té doby jakoby se na ni trochu zapomnělo. Nikdo nic nehlídá a firma tak klesá do dluhů v hodnotě miliard rublů. Do automobilky je povolán švédský krizový manažer Bo Andersson, aby zjednal pořádek. Jenže co si počít se zaměstnanci, kteří sice volají po revoluci, ale nechtějí změnu? Dokument je fascinující mozaikou střetu západu a východu.

Nic jako dřív

Seznamte se s Teou, Aničkou a Nikolou. Všem je 19 let a pocházejí z maloměsta. Dokument nic jako dřív je intimním pohledem na životy tří teenagerů. Diváci s nimi mohou prožívat jejich radosti i strasti.