Filmové premiéry: vášnivé sexuální vzplanutí zchladí až Ledová královna

PRAHA Druhý únorový týden míří do českých kin pět snímků. Vyvrcholení oblíbené erotické trilogie doplní jedna sebevědomá přítelkyně, ztracený Chorvat, snové putování mladé dívky a pohádka o jednom ledovém království bez Disneyho.

Padesát odstínů svobody

Anastasia (Dakota Johnsonová) a Christian (Jamie Dornan) se konečně vzali. Tyhle dva ale klidný život u rodinného krbu rozhodně nečeká. Jejich vynalézavost při sexuálních hrátkách dosahuje dosud netušených možností. Díky Christianově pohádkovému bohatství se oba nemusí vůbec nijak omezovat. Anastasia ale nechce zanechat své práce knižní redaktorky, což Christian snáší velice nelibě. Na scéně se navíc znovu objevuje tajemný Jack Hyde, který má s oběma manželi nevyřízené účty a tentokrát hodlá jít i přes mrtvoly.

Sněhová královna: Tajemství ledu a ohně

Šikovná Gerda porazila zlou a nenáviděnou Sněhovou královnu a ještě u toho osvobodila svého bratra Kaie. Tím ale příběh zdaleka nekončí. Pohádkové celebrity se rozhodnou před obdivovateli utéct do hor. Tady se ale proti své vůli musí střetnout s magií ledu a ohně, která může být docela dobře ještě nebezpečnější než Ledová královna.

Alenka v zemi zázraků

Co je sen a co realita? Malá dívenka putuje krajinou a před očima se jí rozehrávají fantastické obrazy. Na své cestě potkává Malého prince, Jana Nepomuckého a dalších. Dostane se do centra Prahy ale třeba i do Benátek. Prožijte tento magický příběh spolu s ní.

Potvora

Rasmus v krásné Marii našel svou vysněnou lásku. Dívka se k němu nastěhuje a on prožívá nejšťastnější dny svého života. Ty mají ale rychle skončit. Dominantní a sebevědomá Maria totiž ostře kontrastuje s jeho až dětskou povahou. Kdo zničí koho?

Most na konci světa

V důsledku občanské války uteklo z Bosny a Hercegoviny mnoho lidí. Po válce se ale Srbové chtějí vrátit do své domoviny. V jejich domech ale teď již bydlí Chorvati, kteří by přísunem Srbů ztratili střechu nad hlavou. V této nevlídné atmosféře se ztratí starý Chorvat Jozo. Lidé obviňují Srby z jeho vraždy. Snímek Most na konci světa je dramatický detektivní příběh o síle předsudků.