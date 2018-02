Filmové premiéry: věčně nevěrný Tom Hanks se na Floridě setká s pračlověkem

PRAHA Poslední únorový týden míří do českých kin sedm snímků. Rozpustilou komedii Milana Cieslara doplní boj novinářů proti americké vládě, animovaný příběh jednoho z prvních lidí na Zemi, zdánlivě poklidný floridský život, fascinující dokument o horách, láska dvou závodníků a šarmantní žena hledající toho pravého.

Věčně tvá nevěrná

Manželství Josefa (Saša Rašilov) a Milušky (Lenka Vlasáková) snad trvá už celou věčnost. Ačkoliv se oba milují a spojuje je péče o jejich dceru (Sára Sandeva), tak manželství dospělo do bodu stereotypu. Co víc, Josef špatně skrývá slabost pro mladé ženy. Zdánlivě beznadějnou situaci může vyřešit až manželská poradkyně Marta (Vilma Cibulková), která pro záchranu manželství vymyslí šílený plán. Vztah Milušky a Josefa má oživit to, že jeden druhého nachytají v posteli, takzvaně in flagranti, s jiným partnerem.

Akta Pentagon: Skrytá válka

Novinka Stevena Spielberga. Snímek Akta Pentagon: Skrytá válka vypráví příběh novinářů Bena Bradleeho (Tom Hanks) a Katherine „Kay“ Grahamové (Meryl Streepová). Těm se dostanou do rukou utajované dokumenty dokládající velkou americkou lež. Takovou lež, která zmařila bezpočet životů a táhne se již přes čtyři americké prezidenty. Deník The Washington post se rozhodne riskovat vše a s pravdou vyjít na veřejnost.

Pračlověk

Dug je typický jeskynní člověk. Běžně loví mamuty a hraje si se svým psem Čenichem. Poklidnému životu je ale konec, když do oblasti dorazí doba bronzová v čele se zlým lordem Bafoněm. Pralidé svou budoucnost vsadí na jedinou možnou kartu - vítězství ve fotbalovém turnaji. Pračlovíček tak musí sestavit tým a postarat se o to, aby žádný z jeho kamarádů koženou kouli nesnědl ještě před zápasem.

The Florida Project

Na Floridském pobřeží stojí řada pestrobarevných motelů. V jednom s nich žije šestiletá Moonee (Brookllyn Princeová) se svou mladou a svobodnou mámou. Netuší však, co všechno její máma musí dělat, aby obě uživila. Svými pozními platbami navíc pěkně popuzuje hotelového správce (Willem Dafoe). Dětem to ale nezabrání v tom užít si pořádné dobrodružství!

Hora

Proč nás hory tolik přitahují? Proč mají lidé touhu riskovat vlastní životy, jen aby na nějakou vylezli? Na tyto otázky hledá odpovědi dokument Jennifer Peedomové (Šerpa). Nabídne úchvatné záběry na hory z celého světa.

Vnitřní slunce

Rozvedená Isabelle (Juliette Binocheová) je šarmantní dáma, ale po krachu svého manželství stále nemůže najít toho pravého. Naději a útěchu hledá v mužích, kteří jsou pravým opakem jejího ideálu. Podaří se ji znovu se usadit?

Darebák a závodnice

Gino a Benédicte, láska na celý život. Gino si s sebou ale nese tajemství, které hrozí zničit jejich životy. V boji s minulostí ale není sám - má přece po boku svou krásnou závodnici Benédicte.