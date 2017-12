Finišuje kampaň před katalánskými volbami. Menší demonstrace narušila mítink levice

Barcelona/Madrid Poslední den kampaně před čtvrtečními volbami katalánského parlamentu poznamenala demonstrace ultrapravicové skupiny na mítinku katalánské separatistické strany. Ten se konal před branami vězení nedaleko Madridu, kde jsou ve vazbě dva bývalí katalánští ministři. Kampaň finišuje v samotném Katalánsku, kam přijel i španělský premiér Mariano Rajoy podpořit místní lidovce.

Před věznici v Estremera nedaleko španělské metropole v úterý dorazily asi dvě desítky členů ultrapravicové skupiny, kteří výkřiky jako Katalánsko je Španělsko narušili volební mítink strany Republikánská levice Katalánska (ERC). Její kandidáti přijeli podpořit svého lídra Oriola Junquerase a dalšího exministra katalánské vlády Joaquima Forna, kteří jsou od začátku listopadu ve vazbě kvůli úsilí o prosazení katalánské nezávislosti.



„Přijeli jsme poklidnou formou připomenout celému světu, že tito lidé jsou ve vězení neprávem. Úřady tvrdí, že by na svobodě podněcovali k násilným akcím. To je ale nesmysl,“ prohlásil na mítinku katalánský exministr zahraničí Raül Romeva, který kandiduje ve volbách za ERC. „Náš projekt není proti Španělsku, není proti nikomu,“ dodal Romeva. I on čelí, stejně jako celá Madridem sesazená katalánská vláda, obvinění ze vzpoury kvůli snahám o nezávislost Katalánska.

Lídr ERC Junqueras v úterý jako jeden z prvních kandidátů již odvolil: svůj hlas poslal z vězení poštou. Na rozdíl od svého hlavního konkurenta na předsedu katalánské vlády a katalánského expremiéra Carlese Puigdemonta, který kandiduje za koalici Společně pro Katalánsko (JxCat) a který je nyní se čtyřmi exministry v Bruselu. Pětice těchto politiků se včas nezaregistrovala k hlasování ze zahraničí, takže ve volbách svůj hlas nikomu dát nemůže.

Podpořit katalánské lidovce, kteří jsou pro jednotu Španělska, přijel do Katalánska španělský premiér Mariano Rajoy. Ve městě Figueras v provincii Girona ho dav vypískal. Rajoy vystoupil na mítinku lidovců v Gironě po boku lídra katalánských lidovců Xaviera Albiola a zástupce španělské vlády v Katalánsku Enrika Milla. Večer se má Rajoy zúčastnit závěru kampaně lidovců v Barceloně.