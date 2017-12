Fischer chce, aby Zeman zahájil kampaň, podle expertů už ji vede

PRAHA Prezidentský kandidát Pavel Fischer ve čtvrtek vyzval stávající hlavu státu Miloše Zemana, aby vstoupil do volební kampaně. Fischer to Zemanovi napsal v dopise, který poskytl také ČTK. Zeman při ohlašování své druhé kandidatury prohlásil, že nebude vést žádnou kampaň, nebude se vyjadřovat ke svým protikandidátům a nebude se účastnit ani debat. Podle odborníků však současný prezident vede kampaň po celou dobu svého mandátu.

„Považuji za nedobré, že jste zatím přímo nevstoupil do kampaně pro volbu hlavy státu,“ napsal Fischer Zemanovi. Dodal, že si je vědom časového vytížení plynoucího z funkce, ale je podle něj nešťastné, že Zeman se například neúčastní prezidentských debat.



Politologové, které ČTK oslovila, se shodli na tom, že ačkoliv prezident tvrdí, že kampaň nedělá, vede ji už od svého zvolení v roce 2013. Ve srovnání s ostatními kandidáty má výhodu v tom, že jeho současná funkce předpokládá kontakt s lidmi a veřejná vystoupení.

„Miloš Zeman vede velmi šikovně kontinuální kampaň již od svého prvního zvolení, o tom není sporu,“ řekl vedoucí katedry politologie a mezinárodních vztahů vysoké školy CEVRO Institut Daniel Kunštát. „Každé jeho veřejné vystoupení, každý politický krok či jen politické gesto jsou přinejmenším v posledních měsících v posledku určovány především tím, aby zvýšil své šance na znovuzvolení,“ doplnil Kunštát.

Lubomír Kopeček z Masarykovy univerzity souhlasí s tím, že Zeman vede kampaň už pět let, ale debata o tom, mu přijde zbytečná. „Problém je v tom, že se s tím nedá nic dělat. Je to dáno nastavením prezidentského úřadu jako takového a najít čistou čáru, kde končí reprezentace státu, je strašně těžké,“ míní brněnský politolog. Jako každý prezident, který obhajuje mandát, má podle něj současná hlava státu výhodu. „Takový kandidát bývá v těch volbách pravidelně, byť ne vždycky favoritem, to není české specifikum,“ dodal.

Politolog Ladislav Mrklas vidí výhodu Zemana v tom, že dostane prostor i mezi svátky, kdy předvolební kampaň zpravidla zpomalí. „Jediný, kdo ji bude dělat, bude Miloš Zeman, protože bude mít své vánoční poselství. To je další věc, kterou je potřeba mít na mysli, že on přirozeně má tuto obrovskou výhodu,“ uvedl.

Fischer v dopise Zemanovi píše, že neúčast v debatách působí jako „určité opovržení nepsanými pravidly přímé volby“. Podobně se před časem vyjádřil další soupeř Zemana Michal Horáček. Fischer také Zemanovi napsal, že by se s ním rád na Hradě setkal. Zemanův mluvčí na Fischerův dopis reagoval slovy, že „to už je výraz zoufalství“. Odkázal při tom na Zemanovo vyjádření na březnové tiskové konferenci, kde se zavázal nevést kampaň a neútočit na protikandidáty.

Podle Mrklase je to od Zemanova týmu chytrý tah. „Vypadá to pak, že debaty jsou jakási kvalifikace na druhé kolo. Ostatní kandidáti si to rozdávají o to, kdo bude jeho vyzyvatelem,“ řekl. Dodal, že Zemanovi hraje do karet i to, že soupeři se ve snaze postoupit do druhého kola budou vzájemně oslabovat, z čehož pak současný prezident může mít výhodu.

Zeman podporuje svou pozici favorita voleb, míní politolog

Kunštát se domnívá, že Zeman takto podporuje svou pozici favorita voleb. „Jakoby tím naznačoval svým voličům, že ho přece dobře znají, že vědí, že plejáda všech protikandidátů nepředstavuje žádnou vážnou konkurenci,“ poznamenal.

Zeman mezi ostatními kandidáty vyniká i tím, že určuje některá témata kampaně. „Velké téma těchto voleb je spojeno s tím, že je tu prezident, který obhajuje svůj prezidentský mandát,“ řekl Kopeček. Prezentací svých postojů k dalším tématům pak prezident nepřímo nutí ostatní kandidáty, aby se k nim vyjadřovali, dodal.

Podle Mrklase je logické, že v prezidentských volbách se objevuje štěpení stávající prezident versus ostatní kandidáti. „Z logiky věci se proti němu vymezují přímo či nepřímo. Nicméně voliči stávajícího prezidenta je obtížně získatelný kterýmkoliv z těch jiných kandidátů,“ podotkl.