Fischerova cena stoupá. Lidovci chtějí spojit síly s bronzovým prezidentským kandidátem

PRAHA Nejsou to zcela srovnatelné disciplíny, přesto: prezidentský kandidát Pavel Fischer získal v prvním kole o víc než 200 tisíc hlasů vyšší podporu než celá KDU-ČSL loni ve sněmovních volbách. Přes půl milionu jeho voličů učinilo z Fischera žádanou politickou hvězdu.

A jsou to právě lidovci, kteří nebývale zbystřili. Podle informací LN se uvnitř KDU-ČSL rozběhla debata, zda by nebylo možné s­ Fischerem spolupracovat – ideálně jak ho dostat do strany a případně do jaké funkce (včetně té nejvyšší).

Fischer zatím svou další dráhu veřejně nekomentuje. „Rozhodl jsem se, že do druhého kola nebudu činit žádné rozhodnutí. Potřebuji si odpočinout a rozmyslet všechny okolnosti,“ řekl LN.

Jeho další směřování bude do značné míry souviset právě s výsledkem druhého kola volby prezidenta. Pokud by zvítězil Drahoš, Fischer by se mohl vrátit ke svému nejoblíbenějšímu řemeslu – diplomacii. Mohlo by jít o post velvyslance, vyloučit však nelze ani případné angažmá na Hradě či ministerstvu zahraničí, pokud by se lidovci zapojili do vyjednávání o nové vládě.

Pokud by zvítězil Zeman, mohl by se Fischer zapojit spíše do fungování KDU-ČSL. Fischer dosáhl nadprůměrných zisků zejména v oblasti jižní Moravy, která je lidoveckou baštou. „Pro velkou část našich voličů, příznivců i členů to byl kandidát, kterého podpořili stoprocentně a pracovali pro něho,“ řekl LN místopředseda strany a poslanec ze Zlínského kraje Ondřej Benešík.



Předseda lidovců Pavel Bělobrádek se vyjadřuje obezřetně: „KDU-ČSL stojí o spolupráci všech demokratických osobností, pokud samy mají zájem. Což je věc dalšího vývoje,“ řekl LN. Faktem je, že v roce 2019 bude KDU-ČSL rozhodovat o novém předsedovi a Fischer o kariéře ve vysoké politice vážně uvažuje.

Naznačil to v rozhovoru pro LN už po sečtení výsledků prvního kola prezidentských voleb:„Uvědomil jsem si, že to, na­ čem pracuji někde ve skrytu, zajímá spoustu lidí. Vstoupil jsem na politické kolbiště a ­budu s tím muset něco dělat,“ pronesl Fischer.