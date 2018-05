Foldyna a Putinovi Noční vlci? Jeho osobní věc, ČSSD s tím nespojujte, říká Hamáček

PRAHA Kontroverzní ruský motorkářský klub má za sebou první českou zastávku na cestě do Německa. Noční vlci, kteří tíhnou k ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a aktivně podporují jeho politiku, po páteční návštěvě Frýdku-Místku odjeli na Slovensko a do Česka se vrátí opět v neděli. Při průjezdu republiky je bude doprovázet i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Předseda strany Jan Hamáček i bývalí členové jejího vedení to ale nevidí rádi a od akce se distancují.

Účastníci „Cesty vítězství“, jak skupina motorkářů svou pouť z Ruska do německého Berlína nazývá, chtějí během své jízdy napříč Evropou navštívit hroby sovětských vojáků, kteří osvobozovali státy od fašismu, a uctít tak jejich památku.

Noční vlci Jde o nejstarší nejstarší ruský motorkářský klub, vznikl v roce 1989. Momentálně jej řídí Alexandr Zaldostanov, přítel ruského prezidenta Vladimira Putina. Noční vlci, kteří jsou označováni za gang radikálních nacionalistů, Putina aktivně podporují a jsou s ním v kontaktu. Klub má asi pět tisíc členů a řídí se přísným vojenským řádem.

Při průjezdu Českem se k nim v Praze přidá i poslanec ČSSD a nový místopředseda strany Jaroslav Foldyna, jenž patří k jejich dlouhodobým sympatizantům. Ruské motorkáře, proti nimž se ohrazuje i české ministerstvo vnitra a zahraničí (mimo jiné resorty, které by mohly připadnout sociální demokracii v nově chystané vládě ANO a ČSSD s podporou KSČM) dokonce před dvěma lety sám pozval do Děčína, v němž žije.

„Vůbec nechápu, jak si někdo může dovolit říkat o nich, že je to zločinecký gang. Oslavují vítězství nad fašismem, to je podstatné. Moje rodiče v roce 1945 osvobodila v Břeclavi právě Rudá armáda. Tuhle tradici držím a jsem rád, že se mohu svobodně vyjádřit, přestože se to celé řadě lidí nelíbí,“ vysvětlil Foldyna.

Hamáček: Noční vlci jsou Foldynova osobní věc

Z jeho aktivity ovšem nejsou nadšení jiní sociální demokraté. Distancuje se od ní i nynější lídr strany Jan Hamáček.



„Jedná se o soukromou iniciativu Jaroslava Foldyny, jde čistě o jeho osobní věc. Proto bych byl velmi nerad, kdyby byla ČSSD jakkoliv s průjezdem této kontroverzní motorkářské skupiny spojována,” napsal serveru Lidovky.cz Hamáček.

Kritický je vůči sociálnědemokratickému místopředsedovi a jeho veřejné podpoře Nočních vlků také senátor Jiří Dienstbier, někdejší ministr pro lidská práva, jenž mezi lety 2011 až 2013 vykonával stejnou stranickou funkci jako aktuálně Foldyna.



„Myslím, že sociální demokracie se hlásila vždy ke společným evropským hodnotám a určitě ne k ruskému imperiálnímu nacionalismu, který Noční vlci představují. Každý má právo uctít padlé, ale Noční vlci jsou problematická skupina, která je mimo jiné známá také činy na hranici kriminality,” řekl Dienstbier pro Lidovky.cz se slovy, že mu je líto, že je toto uskupení spojováno se sociální demokracií. „Je mrzuté, že takové postoje zastává jeden ze členů nového stranického vedení,” doplnil.

Nemám s tím problém, tvrdí Paroubek

S Foldynovým rozhodnutím vyjádřit ruským motorkářům sympatie a připojit se k jejich jízdě nesouhlasí ani bývalý premiér a předseda ČSSD Vladimír Špidla. Podle jeho slov není sociální demokracii nic vzdálenějšího než právě Noční vlci.



Naopak Jiří Paroubek, šéf strany v letech 2006 až 2010, se domnívá, že se toto motorkářské uskupení příliš démonizuje. Zapojení Jaroslava Foldyny do jeho aktivit tak nevnímá jako jakoukoli překážku.

„Jestli jsou to lidé, kteří sympatizují s ruským prezidentem, je jejich věc. Jestli přicházejí v době, kdy si připomínáme osvobození republiky především ruskou armádou, tak s tím nemám problém,” přiblížil svůj pohled serveru Lidovky.cz. Podle něj tato záležitost nemůže sociální demokracii nikterak poškodit, neboť významná část voličů strany je rusofilská.

Několik zastávek v Česku

Noční vlci překročili české hranice již v pátek dopoledne, kdy navštívili hřbitov ve Frýdku-Místku. Odtud se vzápětí přesunuli na dvoudenní návštěvu Slovenska. Do Česka se vrátí v neděli. Postupně chtějí navštívit Starovičky, Hustopeče, Brno, obec Rakvice a Prahu, kde v pondělí zavítají na Olšanské hřbitovy.

Noční vlci dorazili na frýdeckomístecký hřbitov v pátek dopoledne.

Právě tam se k nim se skupinkou zhruba deseti přátel přidá Jaroslav Foldyna. „Svezeme se s nimi na Německo a pojedeme domů.“



Zatímco před dvěma lety se ruští motorkáři se svými stroji projeli i po Václavském náměstí, tentokrát projížďku centrem města vynechají. Na všech akcích hodlají položit věnce a pronést pár slov. V jednotlivých městech chtějí rovněž představit půlhodinový patriotický snímek Ruský reaktor, jenž byl natočen u hory Gasfort v Sevastopolu, tedy na Rusy okupovaném Krymu.

Na zajištění bezpečnosti budou po dobu průjezdu motorkářů Českem dohlížet policisté. Je pravděpodobné, že návštěvu Noční vlků bude doprovázet řada demonstrací a protestů ze strany odpůrců této skupiny.

V roce 2016 lidé protestovali proti průjezdu Nočních vlků i zdviženými prostředníčky.

Překvapivě nevlídného přijetí se Noční vlci dočkali v uplynulých dnech i v Bělorusku. Zatímco v předchozích letech byli vítání, letos se od nich funkcionáři a státní média drželi dál. V Brestu je dokonce odmítli ubytovat.