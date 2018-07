Fotí se s fanouškem? Prostitutky, osočují Rusové své ženy během šampionátu

MOSKVA/PRAHA Uživatelé ruských zpravodajských serverů a sociálních sítí se rozdělili do dvou skupin. První odsuzují Rusky, které během fotbalového mistrovství světa navazují vztahy s cizinci, a považují je za prostitutky, druzí ženy obhajují a tvrdí, že je to jejich soukromá věc a nikdo by jim do toho neměl mluvit.

Veřejná diskuse o tom, že by se ženy měly stydět za své nevhodné chování, začala na sociálních sítích poté, kdy některé Rusky zveřejnily snímky se zahraničními fanoušky. U příspěvků se hned objevily komentáře a vtipy o tom, že se ženy seznamují s cizinci, aby s nimi navázaly intimní vztah.



Již v půlce června ruská poslankyně Tamara Pletňovová v éteru stanice Govorit Moskva vyzvala ženy, aby se vyvarovaly pohlavních styků s cizinci během šampionátu, protože by to údajně mohlo vést k nechtěnému těhotenství a následně také k narození dítěte do neúplné rodiny.

Dalším impulzem byl incident, kdy brazilští fanoušci portugalsky uráželi nic netušící přívětivou mladou Rusku, smáli se jí a vše natáčeli na video, které se pak rozšířilo na sociálních sítích. Brazilská strana se za chování svých fanoušků omluvila, ale domácí kritika směřovala k samotné ženě.

V návaznosti na tuto událost na internetu vznikla skupina, kde uživatelé zveřejňují jména a osobní profily žen, které sdílejí fotografie s cizinci. Uživatelé skupiny komentují jejich chování a vzhled, nazývají je zrádkyněmi nebo prostitutkami bez ohledu na to, zda ve skutečnosti měly sex s cizincem či nikoli. Uražení muži tvrdí, že je ženy považují za nevychované a nepořádné, a proto preferují jiné národnosti. Ženy začaly v reakci na podobné příspěvky bojovat za sexuální svobodu a rovnoprávnost, ale také srovnávat ruské muže s cizinci.

Internetový server Lenta.ru upozorňuje na situace, kdy stoupenci „morálních hodnot“ na ulicích ponižují ženy, které jdou ve společnosti cizinců, a to i v případě, kdy se jedná o pouhou konverzaci nebo pomoc. Uvádí také incidenty, kdy došlo ke kyberšikaně a osobním urážkám. Některé Rusky se proto bojí chodit ven a bavit se se zahraničními fanoušky.

Zpravodajský server Moskovskij komsomolec minulý týden zveřejnil článek s názvem: „Čas děvek: Rusky na mistrovství dělají ostudu sobě a zemi“. Píše se tam, jak ženy ztrácejí morální hodnoty, prodávají se za peníze, čokoládu nebo přislib života v cizině. Mnohé ženy se tak údajně chovají jako „děvky bez zábran“, které se podřídily západním trendům. Server Express-gazeta zveřejnil článek, v němž rozdělil Rusky podle toho, jak se chovají cizincům. Na seznamu tak byly ženy „neutrální, pozorovatelky, snílky, samice a unavené“.

Někteří aktivisté naopak odsoudili činnost podobných webů a skupin na sociálních sítích. Podle nich je žena schopná sama se rozhodnout, s kým se bavit.