Francie si za to může sama, útočník se v Čečensku pouze narodil, míní Kadyrov

MOSKVA Veškerá zodpovědnost za sobotní útok, při kterém muž v centru Paříže zabil jednoho člověka a čtyři další zranil, nese Francie. Řekl to v neděli Ramzan Kadyrov, vůdce autonomního Čečenska, ve kterém se útočník v listopadu 1997 narodil. Podle Kadyrova je pachatelem činu Chasan Azimov, který je francouzským občanem.

„Považuji za nezbytné říci, že veškerá zodpovědnost za to, že se Chasan Azimov uchýlil na cestu zločinu, je zcela na francouzských úřadech. V Čečensku se pouze narodil, ale vyrůstal, jeho osobnost, jeho názory a přesvědčení se formovaly ve francouzské společnosti,“ uvedl Kadyrov na sociální síti Telegram. Vyjádřil zároveň přesvědčení, že pokud by strávil své dětství a dospívání v Čečensku, „byl by Chasanův osud jiný“.



VIDEO: V Paříž zaútočil muž nožem na kolemjdoucí, policie útočníka zastřelila Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Podle čečenského vůdce byl dvacetiletý mladík, kterého policie během sobotního útoku nožem v druhém pařížském obvodu zastřelila, kdysi ruským občanem, jeho pas už ale není platný, protože nepožádal o nový. V době útoku byl podle francouzských úřadů občanem Francie.



Ramzan Kadyrov, chráněnec ruského prezidenta Vladimira Putina, vládne Čečensku pevnou rukou od roku 2007.