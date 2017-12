Francie plošně zakáže používání mobilů ve školách. Chce tím zabránit kyberšikaně

PRAHA/PAŘÍŽ Francouzská vláda zakáže všem žákům základních škol používat mobilní telefony i o přestávkách. Podle ministra školství si tak děti začnou víc hrát, budou zdravější a omezí se tak možnosti kyberšikany. Zda se z učitelů stanou i hlídači telefonů zatím není jasné. Praktická část zákona totiž zatím není jasná.

„Děti si v dnešní době již vůbec o přestávkách nehrají, jenom sedí před svým smartphonem a to je z pohledu vzdělávání i osobnostního rozvoje problém,“ uvedl ministr školství Jean-Michel Blanquer. Obhajoval tak rozhodnutí francouzské vlády, které všem studentům ve věku od 6 do 15 let zakáže používání mobilních telefonů.



Děti si sice budou moci telefon do školy donést, ale během vyučování a dokonce i v průběhu školních přestávek jej nebudou moci používat. Ve chvíli, kdy školu opustí, budou se moci k telefonům opět vrátit.

Podle Blanquera je zákaz také „zprávou pro rodiče“. „Pro děti je dobré, když nejsou příliš často, ne-li vůbec před obrazovkami telefonů,“ vysvětlil svou pozici Blanquer. Zároveň by prý nařízení mohlo snížit počet výskytu kyberšikany.

Vyhláška by měla vstoupit v platnost začátkem příštího školního roku, tedy v září 2018. Současný ministr tím zavádí v platnost jeden ze slibů, které během prezidentské kampaně pronesl Emmanuel Macron.

Ve Francii se podobná debata vedla i v roce 2009, kdy ministerstvo životního prostředí navrhovalo zakázat použití telefonů plošně pro všechny děti do 12 let. Důvodem tehdy měly být škodlivé dopady z používání telefonů.

Rozšíření zákona

Podle posledních výzkumů vlastní v současnosti mobilní telefon více než 80 % francouzských adolescentů. Ve Francii platí od roku 2010 zákaz používání mobilů během vyučování. Jen malé procento škol v celé Francii však zakazuje žákům mobily i o přestávkách.

Zákon o vzdělávání v tuto chvíli neumožňuje studentům používat mobilní telefony „během všech vzdělávacích aktivit a ve všech místech vymezených vnitřními řády.“ Nová úprava zakazující použití mobilů i o přestávkách je tak pouhým rozšířením stávajícího zákona. I přesto je ale pro Francouze kontroverzní.

Mnoho rodičů dává telefony svým dětem, protože jezdí do školy samy a mohou se jim tak ozvat v případě, že by se něco stalo.

Podle Blanquera jsou však ve zemi instituce, „kterým se podařilo uspět“. Zatím však není jasné, jak si ministr provedení zákazu představuje. „Pracujeme na těchto otázkách. Mohlo by to přinést různé způsoby přístupu.“

Sám ministr uvedl, že by žáci mohli telefony dávat do zamykatelných skříněk, stejně jako to dělají francouzští ministři před zasedáním vlády. Proti tomu se však vymezily hlavně francouzské odbory. Šéf odborů ředitelů škol Philippe Vincente uvedl na RTL, že by v tom případě muselo v celé Francii být zakoupeno přes 3 miliony takových skříněk. Odborům se však nelíbí ani množství kontroly, kterou by museli učitelé provádět.

Telefonní policie

„Učitelé se přeci nemohou stát telefonní policií, i přesto, že již dnes musí zakročit, aby děti umravňovali,“ uvedla pro deník le Monde Claire Krepeerová z odborového svazu vyučujících SE-UNSA.

Souhlasí s ní i učitel práva na lyceu v Sete Xavier Bessiere. „Už teď nad tím občas zavřeme oči. Jsme přece učitelé. Nemůžeme s tím permanentně bojovat, vždyť by se z nás stali strážníci,“ vysvětluje.

Ministr Blanquer je známý radikálními řešeními ve školství. Minulý týden například navrhl, aby studenti psali každý den diktáty. Francouzi prý zaostávají za svými zahraničními vrstevníky ve slovní zásobě a každodenní psaní diktátů by jim mělo s tímto problémem pomoci.