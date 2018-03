Francii zasáhla rozsáhlá stávka kvůli pracovním reformám. Podle odborů se zúčastnilo až půl milionu lidí

PAŘÍŽ Železničáři, učitelé a zástupci dalších profesí ve čtvrtek stávkovali po celé Francii na protest proti vládním reformám veřejného sektoru. Francouzská média to označila za první opravdový test pro prezidenta Emmanuela Macrona a jeho úsilí o transformaci místní společnosti a ekonomiky. Stávka ochromila hlavně provoz vlaků, pařížská letiště musela zrušit 30 procent spojů.

Protestních demonstrací se po celé zemi podle policie zúčastnilo přes 200 tisíc lidí, podle odborů jich bylo půl milionu. Dopoledne se podle organizátorů ke stávce připojilo na 35 procent zaměstnanců státních železnic SNCF a téměř 13 procent pracovníků státního školství. Protestní akce se konaly v téměř 180 městech.

V Paříži při jednom z nich vypukly potyčky s policisty a ve městě Nantes zasahovala policie vodním dělem a slzným plynem, napsala agentura Reuters. Podle médií se v Paříži zúčastnilo protestních demonstrací skoro 50 tisíc osob, z toho 35 tisíc státních zaměstnanců a přes 13 tisíc železničářů.

Většina akcí byla pokojná. Železničáři čtvrtkem hodlají odstartovat tříměsíční vlnu stávek, během níž by nepřišli do práce každý týden na dva dny. Macron zatím tváří v tvář hrozbě táhlých výpadků hlásí odhodlání v reformních snahách pokračovat a jeho úřad hovoří o „pokojné a sebevědomé“ náladě. Řada komentátorů ale připomněla několikatýdenní protestní hnutí v roce 1995, kvůli němuž nakonec tehdejší vláda upustila od důchodové reformy.

Nyní byl bezprostředním spouštěčem Macronův záměr skoncovat se speciálním statusem zaměstnanců SNCF, avšak ten přichází například po přelomové reformě zákoníku práce schválené k nespokojenosti odborů loni na podzim. Podle deníku The New York Times přisuzují současná pravidla pracovníkům „těžce subvencované a hluboce zadlužené“ SNCF štědré benefity a v některých případech například umožňují odchod do důchodu ve věku 52 let. Nevoli vzbuzuje také plán na zrušení 120 tisíc pracovních míst ve státní sféře do roku 2022.

Záběry z demonstrace v Paříži kvůli pracovním reformám.

Veřejná doprava byla ve čtvrtek omezená. Jezdily pouze dvě pětiny vlaků TGV, polovina příměstských vlaků a jen čtvrtina klasických meziměstských spojů. Ke stávce vyzvaly také tři ze čtyř odborových svazů zastupující zaměstnance pařížského dopravního podniku RATP, velké dopravní komplikace ale z metropole hlášeny nebyly.

Stávky se ve čtvrtek účastnili také pracovníci letové kontroly a výpadek postihl zejména letiště hlavního města. Na nich bylo zrušeno 30 procent spojů, přičemž šlo hlavně o ty na kratší vzdálenosti. Narušení provozu ohlásila také letiště v Nice, Lyonu, Marseille a Toulouse.

„Je to opravdový binec,“ řekl Reuters jeden z Pařížanů, kterému se pořádně protáhlo čekání na ranní vlak. Agentura Ifop ve čtvrtek přinesla průzkum, podle něhož 44 procent Francouzů považuje „společenskou mobilizaci“ proti reformě SNCF za opodstatněnou. Železničáři už plánují se stávkami pokračovat až do června, zda se připojí další zástupci veřejného sektoru se možná rozhodne příští týden.

Podle Reuters ale průzkumy veřejného mínění vyznívají paradoxně: „Většina voličů podporuje stávku a ještě výraznější většina podporuje reformy včetně snížení počtu státních zaměstnanců a zavedení odměňování podle zásluh.“ Vláda proto manifestace bedlivě sleduje, zároveň však říká, že od nastaveného kurzu se neodkloní.

První bitvu v podobě reformy zákoníku práce Macron na podzim vyhrál. Podle webu televize France24 ale prezident riskuje, že si pohněvá několik skupin voličů najednou, když kromě reforem státní sféry prosazuje také nepopulární snížení rychlostního limitu na větších silnicích. Vláda zároveň nedávno schválila zvýšení srážek z penzí na sociální pojištění. Průzkum agentury Ipsos zveřejněný ve středu ukazuje, že Macronovo počínání schvaluje 37 procent voličů.