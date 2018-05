Francouzský ’Spiderman’ získal za svůj hrdinský čin dokument legalizující jeho pobyt v zemi

PAŘÍŽ Mladý Malijec bez dokladů Mamoudou Gassama, který o víkendu zachránil dítě visící z balkonu ve čtvrtém patře domu v Paříži, dostal v úterý dokument, který legalizuje jeho pobyt ve Francii. Jedná se o první krok v procesu získání francouzského občanství, které mu za jeho hrdinský čin v pondělí slíbil francouzský prezident Emmanuel Macron, napsala agentura AFP.

Dvaadvacetiletý migrant z Mali rovněž v úterý podepsal smlouvu, na jejímž základě může příštích deset měsíců vykonávat takzvanou občanskou službu u pařížského hasičského sboru.



Zhruba čtyřletého dítěte, které v sobotu kolem osmé hodiny večer viselo z balkonu, si všimli kolemjdoucí. Malijec v několika sekundách vyšplhal po stěně budovy a dítěti zachránil život.

Akci natočili ohromení kolemjdoucí a záběry Gassamova spontánního odvážného kousku se dočkaly milionů zhlédnutí na sociálních sítích. Hrdina si mezi uživateli vysloužil přezdívku komiksového hrdiny Spidermana. francie

Přistěhovalec se dočkal pochvaly také od pařížské starostky i pozvánky do Elysejského paláce. Francouzský prezident Emmanuel Macron mu při pondělním setkání sdělil, že získá francouzské občanství.

Agentura AFP v úterý napsala, že Gassama, který do Francie dorazil po strastiplné cestě z Afriky v září, by měl do měsíce dostat povolení k pobytu na deset let. Do tří měsíců mu má být uděleno francouzské občanství.

Otec dítěte byl krátce po dramatických událostech zadržen kvůli tomu, že nechal potomka bez dozoru. V září předstoupí před soud. Matka dítěte nebyla v době incidentu v Paříži. O dítě se nyní stará sociální zařízení.