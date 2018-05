Pražské kluby ožijí prvotřídním funkem a soulem

V rámci prvního ročníku festivalu Czech-German Soul Exchange dorazí 2. května do Prahy berlínská formace The Ruffcats známá pro svůj ortodoxní přístup k funkové hudbě. V rámci festivalu, který v klubech Studio Paměť a Chapeau Rouge, se představí také pražská electro-soulová parta Blastersex, berlínský DJ Amaté a pražští DJs Kohl & Ben.

„Chtěli jsme představit v Praze kapelu, která by zněla přesně jako sedmdesátkové funkové skupiny, které máme rádi. Myslím tím třeba The J.B.´s, Tower of Power nebo War. Takový zvuk tady žádná kapela nemá. Pak jsme objevili The Ruffcats - a bylo rozhodnuto,“ říká organizátor festivalu Milan Dedera.

Osmičlenná skupina The Ruffcats koncertuje již přes 15 let. Vedle doprovázení hvězdných jmen se věnuje také samostatné tvorbě, která jde více experimentálním směrem kombinujícím funk, soul, psychedelickou hudbu a latinskoamerické rytmy. Kapela vydala tři převážně instrumentální alba s názvem The Essence Vol. 1 – 3 a v současné době pracuje na novém materiálu.

Z Berlína dorazí také DJ Amaté – dlouholetý rozhlasový moderátor, majitel klubu Hangar 49 a milovník africké hudby ovlivněné funkovými prvky – afrobeatu. Z české scény se představí kapela Blastersex, která minulý rok uhranula svou energií diváky ukrajinského festivalu Respublica. Trojici interpretů doplní pražští DJs Kohl & Ben specializující se na různé zapadlé groovy z 60. a 70. let mimo jiné právě z Německa.

„Cílem festivalu je představit soul a funk v celé šíři. The Ruffcats ztělesňují jeho čistou podobu, Blastersex si naopak berou jen soulový vokál a kombinují jej s prvky dubstepu a drum’n’bass. Vedle toho tu máme německého DJe, který hraje afrobeat a české DJe, co pouští různé československé a německé soulové covery z 60. a 70. let. Nechceme jít vyloženě jedním směrem,“ dodává Dedera.

Aby festival Czech-German Soul Exchange dostál svému názvu, proběhne akce se stejným programem také v pátek 25. května v berlínském klubu Hangar 49.