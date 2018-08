Gábinou jsem nemanipuloval, říká o manželčině knize Petr Koukal

Muž, jehož rakovina varlat byla známější než jeho sportovní výsledky. A kniha jeho manželky je úspěšnější než ta jeho. Petr Koukal hovoří o dětství sportovců, o jejich osobité inteligenci, o lítosti, o křivdě i o nadšení, jak si po letech putování světem zařídí život v rodných Hořovicích.

Oženil se s Gabrielou Soukalovou, populární českou biatlonistkou, miláčkem národa. Krátce poté, co byla vyhlášena nejlepší sportovkyní loňského roku, vyšla v režii rodiny Koukalových kniha Jiná, v níž oblíbená a usměvavá závodnice popisuje soukromý i sportovní život. Život plný stresu, nenávisti, ústrků, poruch příjmu potravy a vnitřní nejistoty až skepse.



Vypukl skandál a Petr Koukal získal v očích velké části veřejnosti pověst toho, kdo ho vyvolal a režíruje. V rozhovoru popisuje vznik knihy i její cestu ke čtenářům jinak. Sám je ostatně ve stejné produkci spoluautorem životopisu Jsem. Popisuje život sportovce, jenž si vybral nepříliš populární odvětví, i zkušenosti s těžkou nemocí.



Na křtu své knihy Jsem jste řekl, že jste ji napsal, abyste si vyčistil život, a že to každému doporučujete. Mezitím jste ukončil kariéru, oženil se, knihu vydala vaše žena. Stále to platí?

Začal jsem přemýšlet o věcech, které by mě nenapadly, kdyby se na ně nezeptal Martin Moravec (novinář a spoluautor obou knih). Svěřit se s něčím, co třeba není úplně pozitivní a člověk na to není pyšný, je očistná věc. Ale to jsem zjistil až při psaní, moje motivace byla jiná. V mém příběhu je důležitý přesah s onkologickým onemocněním a to byl původní a skutečný úmysl, proč vydat knihu.

Vypisoval jste se z něčeho jiného než vaše žena. Ona se v knize Jiná neustále vrací k tomu, jak jí lidé kolem ubližovali. Byla to očista i pro ni?

V jejím případě se nabízí otázka, zda to byla očista, nebo spíš očistec. Co kniha naučila Gábinu, je otázka na ni, ale díky společenské a mediální hysterii, která panuje kolem veřejně známých osobností, to byla zkouška pro nás oba. Neobviňuji média za jejich práci a za to, že píší často jen nesmysly, domněnky nebo zcela záměrně vytrhávají věci z kontextu, spíš se ptám, jak se společnost dostala k bodu, že tyto hysterie vyhledává, baví se jimi, a tím pádem je vlastně často i vyvolává. Doma to bereme tak, že je dobře, že se to všechno stalo. Posunuje nás to zase někam jinam.

Kromě psaní přednášíte. Na webu nabízíte i zkušenosti z meditací. Jakého druhu jsou?

Společnost má zafixováno dát si nohy do pozic, které většina z nás nezvládne. Nevíme, které prsty si máme držet a jakou mantru máme opakovat. Ale meditace může probíhat v každém okamžiku, když je člověk sám se sebou. Vyprávím, jak mi pomohlo se sebou rozmlouvat, připravovat se v takové meditaci na všechny situace, co mohou nastat. Že uškodí rozhodčí, že soupeř změní taktiku a já budu prohrávat, když jsem předtím vedl. Jestli to funguje intuitivně při sportu, kdy se člověk musí rozhodnout strašně rychle, proč by to nemohlo fungovat v práci, ve vztazích? Připravovat se a žít víc se sebou, než se věnovat chytrým krabičkám a kolegům na druhé straně světa.

Napadá mě, jestli je možné připravit se na chování nevěsty, jak ho popisuje vaše manželka. V jejím podání vypadá vaše svatba jako...

... docela masakr, co?

Opakuje: „Už jsme se zase pohádali.“ Až to vypadá, že se hádáte třikrát denně. To o sobě přece nechcete číst.

Nechci. Ani to, že chtěla utéct ze svatby. A mnoho dalších věcí. Proto říkám, že je spousta lepších cest, jak se dělat zajímavým v médiích, a že je úplně absurdní, když si někdo myslí, že je to celé vymyšlené, jen aby se to dobře prodávalo. Myslím, že po přečtení knihy se každý musí zasmát těm teoriím, že jsem to celé zinscenoval, Gábinu manipuloval i že jsem zasahoval do toho, co v knize bude a co ne. Pokud by to tak bylo, tak přece nedopustím, aby tam takové věci byly. Nejsem za to rád, ale je dobře, že tam jsou.

Kdyby nebyly, nikdo by o nich nevěděl, ne?

To není pravda. Kolem týmu a Soukalových jsou desítky lidí, kteří vědí. A každý jeden takový člověk by tu knihu mohl hanit a nazvat lživou. Když se Gábi rozhodla knihu napsat, dal jsem jí radu: „Napiš to všechno úplně po pravdě, nebo radši žádnou knihu nepiš.“ A vlastně jsem jí ještě řekl, ať nezapomene také na určitou sebereflexi – že i ona sama je pravděpodobně pro lidi kolem sebe často dost nesnesitelná a není jednoduché s ní vycházet.

Celý rozhovor s Petrem Koukalem o tom, jaká je sport dřina, o reakcích na jeho knihu i na knihu jeho manželky, biatlonistky Gabriely, a o tom, proč se cítí nedoceněný, si přečtěte v magazínu Pátek LN, který vychází 3. srpna.

