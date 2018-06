Chalupáři i F. L. Věk. Připomeňte si Gabrielu Vránovou v nejslavnějších televizních rolích

PRAHA Po delší nemoci v sobotu ráno zemřela herečka Gabriela Vránová. Dlouholeté člence Divadla na Vinohradech bylo 78 let. Hrála v řadě televizních inscenací a filmu. Připomeňte si její nejslavnější filmové a seriálové role.

Gabriela Vránová ztvárnila učitelku Hajskou v seriálu My všichni školou povinní. „Byla to jedna z těch rolí, kterou jsem v sobě musela objevovat. Snažila jsem se roli pochopit, dát jí něco ze sebe a ukázat, že je taková, jaká je. Nebyla to role, kdy bych si řekla, že to jsem já,“ vzpomínala na úlohu nepříjemné kantorky, za kterou se ale dočkala od diváků pochvalných ohlasů. Lidé jí často psali, že hysterickou ženu zahrála fantasticky.

Další významnou rolí Gabriely Vránové byla Líza Bornová v televizním seriálu Sňatky z rozumu. Herečka na ni ráda vzpomínala. „Historii mám velmi ráda, a proto se mi role první Bornovy ženy velmi zamlouvala. V reálu to byla šedesátá léta 19. století, doba plná událostí, změn, kvasu, vlastenectví,“ vyprávěla herečka, která se o dva roky později objevila i v F. L. Věkovi.



Asi nejznámější televizní rolí Gabriely Vránové byla Anička Čiháková v kultovním seriálu Chalupáři. Zde si zahrála manželku řidiče autobusu Tondy (V. Menšík).

Neméně známá je její role v černobílém televizním seriálu F. L. Věk z roku 1970, který byl natočený režisérem Františkem Filipem podle historického románu Aloise Jiráska. Zde ztvárnila Betty, půvabnou mladší dceru Butteauových.

Gabriela Vránová v seriálu F. L.Věk.

V detektivním filmu Poklad byzantského kupce si pak zahrála postavu mladé studentky UMPRUM Kamily Houskové.