Gauck podle Zemana řekl, že snaha vrátit Krym by vedla k evropské válce. Citát ale nelze dohledat

PRAHA Snaha vrátit Krym Ukrajině by vedla k evropské válce, připomněl prezident Miloš Zeman údajná slova bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka. V úterý doslova sdělil: „Budu citovat bývalého německého prezidenta Joachima Gaucka, který v Praze veřejně řekl: ‚Když zkusíme vrátit Krym zpět Ukrajině, vyvolá to evropskou válku.‘ Jen cituji, nic víc. Takže vy chcete riskovat evropskou válku?“ Podobně jako v kauze Peroutka však nelze dohledat, že by bývalý německý protějšek takové tvrzení skutečně uvedl. Ze záznamu z debaty, na kterou Hrad odkazuje, nic takového nezaznělo.

Projev Miloše Zemana před Parlamentním shromážděním Rady Evropy vyvolal bouřlivé diskuse. Ve své řeči totiž označil protiruské sankce za nefunkční a ruskou anexi ukrajinského Krymu za hotovou záležitost. V úterý zmínil také možnost ruské kompenzace ve prospěch Ukrajiny.

Skandální, tvrdí politici

Jeho výroky okamžitě rozladily řadů politiků v Kyjevě a ukrajinská média jeho slova označila za „skandální“. Premiér Bohuslav Sobotka v reakci na to už sdělil, že Zeman neměl k projevu o protiruských sankcích a anexi Krymu mandát české vlády a že jeho vyjádření jsou v ostrém rozporu se zahraniční politikou České republiky.

Silné pochybnosti vyvolalo také údajné citování bývalého německého prezidenta, že snaha vrátit Krym Ukrajině by vedla k evropské válce. Joachim Gauck totiž podle zdrojů, na který Hrad odkázal, takovou tezi nevyslovil.

Během diskuse s prezidenty středoevropských států v roce 2014 u příležitosti 25. výročí událostí listopadu 1989, na níž odkázal hradní mluvčí Jiří Ovčáček, totiž Gauck uvedl pouze následující: „Otázka zněla, kdy jim pomůžeme. Odpověď zní: Už jim pomůžeme. Způsob některým možná nestačí. Osobně však nevidím ani jednu evropskou vládu, která by byla ochotna poskytnout vojenskou pomoc i skutečným vojskem. Takovou vládu nevidím“.

Ve své řeči na Právnické fakultě Univerzity Karlovy dále sdělil: „Nevidím tady ani žádné dobrovolníky z mladých lidí, kteří by přišli na Ukrajinu a podporovali Ukrajince jako dobrovolníci. Vše tedy hovoří pro to, že většina evropských vlád, vlastně skoro všechny, a většina lidí v evropských společnostech je toho názoru, že je to problém, který musí nejdříve řešit Ukrajina, ukrajinská vláda a ukrajinský národ“.



Vedle Zemana, který seděl po jeho pravici Gauck hovořil o tom, jak jim pomoci. V této souvislosti zmínil slova polského prezidenta Bronisława Komorowského, který se debaty se studenty také zúčastnil. Přitomný byl i maďarský prezident János Áder.

Sankce

„Právě že vidím agresivní akty, vidíme, že cizí vojska vpochodovaly do cizího státu a tam se spojily s protestujícími, kteří jsou proti vlastní vládě a takto chtějí dosáhnou přeorientace země. Evropa na to reagovala sankcemi. Jsou lidé, kteří se domnívají, že sankce nemají žádný účinek. Já si to nemyslím. Sankce mají svůj účinek,“ uvedl Gauck před zaplněnou posluchárnou. Na závěr zmínil, že pomoc Ukrajině musí být podmíněna sjednocenou Evropou a ochotou pomoci obětem.

Slova, tak jak je citoval Zeman, během debaty nezazněla. Když se server Lidovky.cz zeptal hradního mluvčího Jiřího Ovčáčka, odkud prezident čerpal pro své tvrzení, napsal pouze: „Nejde o výrok nový, již byl mnohokráte veřejně panem prezidentem prezentován“.

Po položení doplňujícího dotazu odkázal na Zemanovo setkání Gauckem v Praze. „Fascinuje mě Vaše neprofesionalita. Nejste schopna jako novinářka dohledat zdrojovou informaci. Pomohu vám. Pan prezident v rozhovoru v březnu 2015 odkázal na návštěvu Joachima Gaucka v Praze, uskutečnila se 17.11.2014 na právnické fakultě v Praze. Na stejnou otázku odpovídal německý prezident Gauck. Suše poznamenal, že vrácení Krymu Ukrajině by znamenalo válku a válku nikdo nechce,“ uvedl v sms zprávě. Redakce nicméně ověřuje informaci ještě přímo z německé strany.

Ze zahraničních politiků se Zemanově citaci nejvíce přiblížil současný americký prezident Donald Trump loni v srpnu. V rozhovoru pro televizi ABC položil Trump moderátorovi Georgi Stephanopoulosovi řečnickou otázku: „Chcete začít třetí světovou válku, abyste Krym získali zpátky?“