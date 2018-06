Generál Pavel končí v čele NATO. Vystřídá ho britský maršál Peach

BRUSEL/PRAHA V čele Vojenského výboru NATO v pátek českého generála Petra Pavla vystřídal maršál britského vojenského letectva Stuart Peach. Pavel bude ještě v Bruselu působit do poloviny července, poté se vrátí do resortu obrany. Závazek v české armádě mu vyprší v listopadu. V pátek to řekl mluvčí českého ministerstva obrany Jan Pejšek.

Sedmapadesátiletý armádní generál Pavel zastával post šéfa Vojenského výboru NATO, nejvyššího vojenského orgánu aliance, od června 2015. Do funkce byl zvolen jako první zástupce z východoevropských členských zemí aliance.

Předtím působil jako náčelník generálního štábu české armády. Svou vojenskou kariéru začínal na nižších velitelských pozicích u výsadkářů, později například velel speciálním silám.

Začátkem 90. let na sebe upozornil v misi UNPROFOR v Chorvatsku, když jeho jednotka osvobodila skupinu francouzských vojáků uvězněných mezi bojujícími stranami. Za svůj čin tehdy dostal francouzský Řád Čestné legie a českou medaili Za hrdinství.

Ve funkci předsedy Vojenského výboru NATO ho vystřídal Peach, který k vojenskému letectvu (RAF) nastoupil v roce 1977, od předloňského července působil jako náčelník generálního štábu britské armády. Velel například britské intervenci v Libyi v roce 2011, která napomohla svržení diktátora Muammara Kaddáfího.

Vojenský výbor je nejvyšším vojenským orgánem NATO, může předkládat návrhy a doporučení Severoatlantické radě, Výboru pro obranné plánování a Skupině pro jaderné plánování. Výbor se schází zpravidla třikrát ročně.



Zasedají v něm vojenští představitelé členských států NATO nebo náčelníci generálních štábů. Spolu s nejvyšším orgánem NATO, Severoatlantickou radou, je jediným aliančním orgánem, jehož vznik stanovila Severoatlantická smlouva z roku 1949. Podle Pejška bude Pavel ještě působit v Bruselu do 15. července. „Od 16. července bude do ukončení závazku v listopadu 2018 působit v resortu obrany,“ dodal.

V rozhovoru pro červnové vydání armádního časopisu A Report Pavel řekl, že po návratu z Bruselu se chystá stát angažovaným občanem. „Nechystám se ale nějak zapojovat do současného politického systému,“ poznamenal. Dodal, že definitivní plány ještě nemá.

„Několikrát jsem říkal, že bych se nechtěl pustit do politiky, že bych nechtěl být součástí obranného průmyslu, spíš by mě asi lákalo, po těch letech strávených v organizované struktuře, být svým pánem a dělat věci podle svého,“ řekl. Nevyloučil, že by mohl pracovat v zahraničí.