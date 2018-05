Generální štáb má nového náčelníka. Bečváře vystřídal Opata

PRAHA Novým náčelníkem generálního štábu se od úterý stal Aleš Opata. Ve funkci vystřídal Josefa Bečváře, který v ní působil tři roky. Slavnostní předání funkce je v plánu na středeční dopoledne na pražský Vítkov. Opata dosud na generálním štábu působil jako zástupce náčelníka generálního štábu. Za hlavní prioritu považuje rozvoj pozemních sil nebo pokračující nábor vojáků

Bečvářovi mělo působení v armádě skončit loni, bývalý ministr obrany Martin Stropnický (ANO) mu závazek prodloužil do poloviny letošního roku. Bečvář požádal o další prodloužení do konce roku, ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová (za ANO) ale jeho žádost nepodpořila. Výměnu poté odsouhlasila vláda i prezident. Funkce náčelníka generálního štábu se Bečvář ujal na začátku května 2015. V armádě by měl skončit na konci června.



VIDEO: Zeman jmenoval do čela armády válečného hrdinu Opatu

Bečvář předá Opatovi funkci na Vítkově

Třiapadesátiletý Opata je vojákem 31 let. Postupně prošel řadou funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu a zástupce náčelníka. V letech 2014 až 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.

Opata za hlavní priority svého působení označil rozvoj pozemních sil, ve kterých bude potřeba především přezbrojit 7. mechanizovanou brigádu na nový typ techniky. U letectva Opata označil za prioritní dokončení nákupu mobilních radiolokátorů (MADR) a vrtulníků. Jako další důležitou oblast jmenoval pokračování náboru nových vojáků.

Bečvář Opatovi funkci slavnostně předá ve středu na Vítkově, kde nejprve uctí památku padlých vojáků v zahraničních operacích a položí věnec ke hrobu neznámého vojína. Při ceremoniálu převezme Opata od Bečváře bojový prapor Generálního štábu AČR. Poté budou v Národním památníku na Vítkově za přítomnosti ministryně obrany v demisi Karly Šlechtové (za ANO) podepsány protokoly o předání a převzetí funkce náčelníka generálního štábu.