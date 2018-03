GLOSA: Asi to bude fajn koncert, ale vstane opravdu Michal Tučný z mrtvých?

Viděl jsem u nás v Braníku na autobusové zastávce neuvěřitelný plakát. Nejde o relikt osmdesátých let, je čerstvě vylepený. Ale – zve na koncert už třiadvacet let mrtvého zpěváka! Nejen podle fotografie, ale i nápisu totiž vystoupí 26. dubna v pražské Lucerně Michal Tučný!

Samozřejmě jsem se pídil dál. Zjistil jsem, že se koncert jmenuje Michal Tučný, přátelé a Anka Chřestýš. A že půjde o připomínku téhle velké postavy české country za účasti řady jiných zpěváků, kteří připomenou vlastními verzemi jeho bohatý repertoár, a že v roli zvláštního hosta se skutečně přijede připomenout ona „Anka Chřestýš“, tedy americká country zpěvačka Rattlesnake Annie, dnes šestasedmdesátiletá, se kterou náš „poslední kovboj“ vícekrát spolupracoval.

Poprvé v roce 1983, kdy spolu natočili ve své době velmi úspěšné album nazvané, jak jinak, Anka Chřestýš & Poslední kovboj. Bude to asi příjemný nostalgický večer, pro fanoušky české romantické podoby country v podstatě povinnost. Není pochyb, že bude v Lucerně plno.

Jediné, co mi vadí, je ten zmíněný plakát, tedy způsob propagace. Samozřejmě chápu, že marketing není něco, nad čím by se mělo hloubat, pracuje prostě se symboly a snaží se útočit na „první dobrou“. Což je v případě cílové skupiny tohoto koncertu nepochybně sentiment. Ale psát největším a nejtučnějším písmem právě jméno Michala Tučného je prostě trapné samo o sobě. A s přihlédnutím k tomu, že jméno Rattlesnake Annie je na něm poloviční, je to trapné dvojnásob.

Nejen proto, že je žena, a neslučuje se to tedy s gentlemanstvím, ale hlavně z toho důvodu, že ačkoli už dávno nehraje první ligu americké country muziky, rozhodně není a hlavně nebyla žádné ořezávátko. Což by potvrdily takové hvězdy jako Willie Nelson, Lonnie Mack, nebo Jerry Douglas, kteří jí ochotně hostovali na deskách.