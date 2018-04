GLOSA: Tomáš Klus i Daniel Hůlka mají právo hrát, za kolik chtějí

Skutečně se mi příčí vyjadřovat se ke kdejakému blábolu kdejakého webového bulváru, ale tady to, jakkoli myslím netrpím spasitelským komplexem, cítím jako povinnost.

O víkendu jsem na to narážel na sociálních sítích, jinak bych se k tomu nedostal, protože stoku jménem Parlamentní listy po několika starších zkušenostech a při vědomí, kdo všechno tam pravidelně píše, v zájmu zachování duševního zdraví neotevírám. Ale čtvrteční článek nazvaný „Pátrali jsme po výši honoráře Tomáše Kluse. Když jsme to vypátrali, tak nám spadla čelist“ je prostě jeden z dalších ubohých podrazů tohoto média, útočících na to nejhorší a nejnižší v lidské povaze.

Autor či autoři, podepsaní B. Richterová a T. A. Nový (nevím, jedná-li se o skutečná jména nebo nějakého novodobého Jana Krýzla, což byl nechvalně známý pseudonym z legendárního likvidačního článku Nová vlna se starým obsahem v někdejším Rudém právu, jehož dikci přejali), metodami „vrcholné investigativní žurnalistiky“ vypátrali, že Tomáš Klus bere za koncerty honoráře ve statisících, že se snad blíží půl milionu korun.

Kdesi hluboko, jen tak mezi řečí, v citátu Klusova manažera, zazní, že se takové sumy týkají jen takzvaných VIP akcí, tedy nikoli běžných koncertů, nýbrž vystoupení na uzavřených večerech pro zvané hosty zpravidla bohatých firem. Ale to vůbec není podstatné. I kdyby Klus takové honoráře žádal třeba v malých klubech pro sto lidí a tomu odpovídala výše vstupného, je to jen a pouze jeho věc. A věc pořadatelů potažmo fanoušků, pakliže si jeho tvorby váží natolik, že jsou mu ochotni takové peníze dát.

Samozřejmě je jasné, a tím pádem ještě ubožejší, proč si za cíl vzbuzení závisti vybral tento prohradní web právě Tomáše Kluse: už léta se tento zpěvák netají svými politickými názory a hlásá otevřeně svoje negativní názory zejména na současného prezidenta.

Pokud by si paní Richterová a pan Nový dali trochu práce, třeba by zjistili, za kolik zpíval na VIP akcích třeba Zemanův fanoušek Daniel Hůlka v době, kdy o něj ještě někdo stál (což je ovšem z hlediska dějin pop music pravěk). Ale kdyby stejně nízkým způsobem zveřejnili i toto, bude to týž nefér zásah do osobních práv umělce. Který prostě není politik, není placen z veřejných peněz a nikomu do jeho příjmů není ani zbla. A bylo by stejně namístě se proti tomu ozvat.