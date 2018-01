GLOSA: Rocker Cohen a dvakrát La La Land. Komercionalizované Grammy měly svoje paradoxy

Stěžejní kategorie jubilejního 60. ročníku cen americké hudební akademie Grammy opanoval zpěvák Bruno Mars. Zvítězil celkem v šesti kategoriích. Jeho deska 24K Magic se stala albem roku, stejnojmenná skladba nahrávkou roku a That’s What I Like nejlepší písní roku.

Zopakujme si, že druhou hlavní hvězdou cen Grammy, které se předávaly v noci na pondělí našeho času v newyorské Madison Square Garden, byl bezesporu raper Kendrick Lamar. Ten si ke svým dosavadním sedmi cenám Grammy připsal dalších pět „gramofonků“ v rapových a klipových kategoriích.

Poraženým večera je naopak raper Jay-Z, který neproměnil jedinou ze svých osmi nominací. Naprázdno vyšel také značně kýčovitý megahit Despacito portorického zpěváka Luise Fonsiho, který ovládl listopadové latinskoamerické ceny Grammy.

K nejsledovanějším kategoriím jinak není příliš co dodávat. Grammy jsou už dávno výrazně komercionalizované a o vítězích hlavních cen nerozhoduje ani tak kvalita jako spíš obchodní úspěch. Jakkoli zrovna talentovaný Bruno Mars byl v popovém kontextu jistě dobrou volbou.

Z výsledků můžeme vyčíst zajímavé věci spíš v „menších“ kategoriích. Mnohé z nich jsou překvapivé, některé dokonce paradoxní. Když třeba Grammy za nejlepší elektronické album dostala německá kapela Kraftwerk, jejíž kořeny sahají do roku 1969 a která je bezpochyby nejdéle „sloužícím“ projektem tvořícím čistě na bázi elektroniky. Navíc tu nejde o novinkové album, to Kraftwerk naposled vydali v roce 2003, nýbrž o „oprášený“ starší materiál na koncertním titulu 3-D The Catalogue.

Zajímavé jsou například i dvě ceny pro album hudby z desítkami filmových cen ověnčeného muzikálu La La Land. Soundtrack, který už má na kontě Oscara a dva Zlaté glóby, zvítězil ve dvou kategoriích Grammy, a to coby nejlepší kompilační soundtrack (tam cenu převzali producenti) a nejlepší originální soundtrack (za svoji autorskou hudbu cenu převzal skladatel Justin Hurwitz).

K paradoxům letošních Grammy nepochybně patří též ocenění Leonarda Cohena, jehož zpěv v titulní písni posledního alba You Want It Darker byl vyhodnocen jako nejlepší rockový výkon. Což je u tohoto písničkářského vypravěče skutečně velká nadsázka (bez ohledu na to, že zmíněné album patří k jeho vůbec nejlepším).

Paradox daný ne snad pochybným zařazením, nýbrž aktuální tvorbou oceněných je ve dvou bluesových kategoriích. Zatímco Rolling Stones, kteří celou svou dráhu modernizují bluesová dogmata, byli oceněni v kolonce tradičního blues, celoživotní programoví tradicionalisté Taj Mahal a Keb’ Mo’ se společným albem TajMo zvítězili v kategorii Nejlepší album moderního blues. Skutečně velmi dřevní výkon ostatně dvojice podala přímo na předávacím ceremoniálu.