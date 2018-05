Kampaň za Green Day na vrcholu hitparády. Trumpa má v Británii přivítat píseň American Idiot

LONDÝN Britští fanoušci kapely Green Day a odpůrci Donalda Trumpa spustili kampaň, ve které chtějí singl American Idiot (2004) znovu dostat na přední příčky britských hitparád. Tím by se začala znovu hrát i v rádiích. Píseň tak má amerického prezidenta „přivítat“ na jeho plánované návštěvě 13. července.

Billie John Armstrong, frontman kapely Green Day, původně napsal píseň American Idiot (2004) na protest proti tehdejšímu prezidentovi Georgi W. Bushovi mladšímu. „Nechci být americký idiot. Nechci národ ovládaný novými médii. Slyšíš ten zvuk hysterie? Amerika, se kterou nenápadně vyje*ávají,“ zpívá se kromě jiného v písni, která vyšla na stejnojmenném album. Právě album American Idiot, oceněné cenou Grammy, posunulo Green Day do světového podvědomí.

„Už máme datum, Trump přijede v pátek 13. července. Pokud si tedy dostatek z nás stáhne píseň koupí a stáhne mezi 6. a 12. červencem, načasujeme to perfektně tak, že se American Idiot dostane na špičku hitparád přesně na den jeho příjezdu na britskou půdu. Streaming (poslouchání skladeb online) taky funguje, ale je méně efektivní. Jdeme do toho!“ stojí v hlavním příspěvku kampaně na sociální síti Facebook. Skupina už má více než 14,5 tisíce členů.

Ke kampani se na Instagramu vyjádřil i frontman Billie Joe Armstrong. Podle něj je zbytečné, aby lidé píseň stahovali. „Říkám vám, abyste tu píseň radši pustili co nejvíce nahlas. Pak ty reproduktory namiřte na Heathrow (londýnské hlavní letiště, pozn.) hned, co ten bastard přistane. Je to rasistické prase. Největší idiot, který kdy stál v čele Ameriky,“ napsal Armstrong ve velmi silně citově zabarveném příspěvku.Z Instagramu ho ale po nějaké době smazal.

Kampaň na sociálních sítích vyvolala smíšené reakce. Řada Britů návrh podporuje, jiní z něj nadšeni nejsou. „Budu zklamaný celým národem, pokud se nám to nepovede uskutečnit,“ napsal uživatel Paul Southal. „Jo, fakt jsme mu ukázali. Upřímně? Je to úplně zbytečné,“ napsal uživatel Ian Wade.

A campaign to get American Idiot to No.1 the week he visits? Isn't there something more constructive and less offensive to ears one could dream up? "Ooh yeah we really showed HIM" Honestly. It's utterly meaningless. Spend your 99p and support a new act/ something good instead.