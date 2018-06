Grilované kuřecí maso s marinádou z nakládaných citrónů a tymiánu

Grilování má svá pravidla a když dojde na maso, vyvstane ona otázka: marinovat, anebo nemarinovat? V případě kuřecího masa bych marinádu určitě doporučila. Kuřecí maso se k marinování svojí spíše nevýraznou chutí velmi hodí a ideálně nasákne všechny možné bylinkové chutě i exotické marinády, tedy všechny ty indické a asijské omáčky.

Nám však asi bude bližší recept na naložení kuřecího masa po francouzsku, tedy plný bylinek, nakládaných citrónů a olivového oleje.



Marináda na kuřecí maso

Kuřecí si spíše spojuji se středomořskou kuchyní, a proto doporučuji marinádu s příchutí citrónů a tymiánu. Citróny ovšem ne jen tak ledajaké, ale aby chuť byla co nejlepší, sáhněte po citrónech naložených v soli. Jejich kůra i dužina naložením zvláční a dosáhne se opravdové chuťové proměny. Jestli hned teď namítnete, že citróny se přece nakládají s 6 týdenním předstihem, mám pro vás dobrou zprávu: jde to i rychleji a snadno.

Expresně nakládané citróny

Když vaříte a dojdou vám naložené citróny, je to průšvih. Nedá se čekat dalších 6 týdnů, než se v soli náležitě rozleží a získají svoji unikátní chuť. Jde především o změklou a naloženou kůru z citrónů, která dodá pokrmům neopakovatelný říz. Některé recepty však používají nejen kůru, ale i naloženou dužinu, to je třeba případ i marinád.



Expresně naložené citrony zastoupí ty dlouhodobě naložené. Po otevření sklenice je skladujte v ledničce, nevydrží dlouho jako ty naložené, doporučuji je spotřebovat do 3 týdnů. Nezapomeňte, že každý den navíc, kdy citróny odpočívají, jejich chuť ještě zintenzivní. Recept je podle Azizy Benchekoun, manželky marockého diplomata, marocká kuchyně si v nakládaných citrónech přímo libuje. Velmi často se přidávají do tajine, ale také do salátu z pečených paprik, chutě jsou pak intenzivní a silné.

Marináda snadno a rychle

Tak se do toho pusťte, začněte nakládanými citróny. S marinováním nečekejte až na poslední chvíli, ikdyž stačí třeba jen pár hodin, ideálně ale dva dny. Připravit marinádu je poměrně snadné, vše rozmixujte v mixéru, jen si dejte tu práci a oberte lístky z větviček tymiánu, ty jsou totiž často dřevnaté. Tymián marinádu nádherně ovoní a naložené citróny dodají sůl. Marináda je poměrně hustá, pokud přidáte i dužinu z citrónů. Rozhodně stojí za to kuřecí maso naložit, jeho chuť se zázračně změní.. Grilování o víkendu tak budete mít připravené, stačí jen zapálit gril!

Servírujte s míchaným salátem, pečenou zeleninou a bramborami.

Recept na 5 denní naložené citróny

Recept pro dva citróny:

2 citróny bez vosku



3 lžíce mořské hrubé soli



Citróny omyjte, osušte a vertikálně ostrým nožem opatrně několikrát nakrojte kůru od stopky až dolů. Neměla by být zasažena dužina. Dejte do malého kastrolku, zasypte hojně solí a zalijte studenou vodu tak, aby byly ponořené. Přiveďte k varu a vařte asi 5 minut, dokud nebude citrónová kůra měkká. Vložte do horké sterilizované sklenice, zalijte horkou vodou, ve které se citróny vařily, uzavřete a nechte naložené po dobu 5 dní. V případě, že je naléhavě potřebujete, můžete je použít i po 3 dnech.

Marináda na kuřecí gril

Pro 4 osoby:

500 g kuřecích prsou bez kosti anebo kuřecí stehna



2 velké svazečky větviček čerstvého tymiánu, použijeme pouze lístky



4 stroužky česneku



2 nakládané citróny, převážně jejich kůra



4 zelené chilli papričky (podle chuti a pálivosti je možné množství upravit)



3 lžíce olivového oleje



mořská sůl



Pokud nemáte naložené citróny, naložte si je podle shora uvedeného receptu na expresní nakládání. Citróny lze použít už po 3 dnech anebo okamžitě, pokud jste připraveni na chuťový kompromis.

Dále si připravíme marinádu. Do mixéru dáme stroužky oloupaného česneku, tymiánové lístky, kůru ze dvou naložených citrónů, olivový olej a vše rozmixujeme na kaši. V případě, že je marináda moc hustá, přidáme olivový olej, je to především dáno tím, kolik se použije citrónové dužiny. Kousky kuřete omyjeme, osušíme a marinádou je z obou stran potřeme. Uložíme do hermeticky uzavřené misky a dáme do chladna marinovat. Čím déle ponecháte maso marinovat, tím lépe, ale optimální doba je maximálně 48 hodin. Opékáme při vysoké teplotě na grilu pár minut na každé straně. Poté přendáme kousky masa na menší plech, zalijeme ještě trochou oleje, případně dochutíme solí, dáme zpátky na gril a dopékáme, aby byly propečené. Servírujeme s pikantní šťávou z plechu, přidáváme míchaný zeleninový salát a opečenou zeleninu. Kdo potřebuje přílohu, tak opečené brambory jsou ideální anebo kváskové pečivo.