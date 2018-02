GRUSZ: Proč se vyhnout chemii v jídle?

Miroslav Grusz Po škole začínal v pražském hotelu Renaissance, kde získával první kuchařské zkušenosti také pod vedením Zdeňka Pohlreicha. Po pěti letech zamířil do svého prvního zahraničního angažmá – Marriottu v Zürichu. Po návratu nastoupil do kuchyně restaurace Allegro v hotelu Four Seasons. Tady se postupně potkal s absolutní špičkou světové gastronomie Vitem Mollicou a Andreou Accordim, s ním byl také u toho, když Allegru získalo michelinskou hvězdu, první v Česku a bývalé střední Evropě vůbec. Tam se také seznámil více s italskou kuchyní, která mu tak učarovala, že se rozhodl zdokonalit na místě, v Restaurantu Palagio hotelu Four Seasons ve Florencii opět po boku michelinské star Vita Mollicy v obou případech jako jeden ze zástupců. Po návratu do Čech strávil čtyři roky v pražském hotelu Augustine ze světového řetězce Rocco Forte Hotels, kde se postupně propracoval na pozici executive chefa a spolupracoval s Jeffem Blandem, Lee Streatonem či Markem Hixem. Na své pozici vedl tým 20 kuchařů a posbíral různé ocenění. Příkladem je třetí nejlepší fine dining restaurace v Praze v ročence magazínu EURO a S. Pellegrino a Acqua Panna v roce 2013 a oceněním Bib Gourmand. Za 20 let v 5 * hotelích vařil pro mnoho světových celebrit. Poslední dva roky jste ho mohli potkávat v pražské restauraci Aromi (známého ambassadorra italské gastronomie Riccarda Lucque), kde jako head chef mohl naplno uplatnit své zkušenosti ze zahraničí i kreativitu a cit pro suroviny a jejich kombinace. (Ocenění Bib Gourmand od Michelin guide – kvalitní dobré jídlo za dobrou cenu). Otevření vlastní restaurace nesoucí jeho jméno je tak logickým vyvrcholením jeho profesní kariéry, která letos získala mezi TOP restaurace (EURO magazín) 3. místo v České republice v kategorii mimopražské podniky.