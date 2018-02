Hala v Mochově stále hoří, na místě je těžká technika a až 30 jednotek

PRAHA Na místě požáru v areálu mrazíren v Mochově u Prahy začala v sobotu dopoledne pracovat těžká technika, s jejíž pomocí hasiči strhli část stěny hořící haly, řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Skladová hala hoří už více než 24 hodin, škodu majitel v pátek odhadl na 100 milionů korun. Zásah hasičů potrvá podle mluvčího určitě celý den, možná ještě v neděli.

Hasiči využívají speciální bagr s teleskopickým ramenem (UDS). Přijel i druhý pásový bagr se speciálními nůžkami na stříhání plechů a drcení betonu. Hasiči se nyní snaží dostat k ohnisku požáru. Noční hašení komplikoval mráz, při němž zamrzala výšková technika i čerpadla na vozidlech.

S plameny bojují hasiči s pomocí výškové techniky, aby se vyhnuli případným zraněním. „Stále probíhá hašení. Nyní potřebujeme budovu nějakým způsobem otevřít, abychom se do ní dostali, a od toho se bude odvíjet další situace. Zasahovat budeme určitě po celý den a předpokládáme, že na místě nějaká jednotka bude i v neděli kvůli skrytým ohniskům, která se mohou rozhořet,“ uvedl Svoboda.



V jedné z plechových hal v bývalém areálu mrazíren v Mochově vypukl požár v pátek dopoledne. Noční hašení komplikoval mráz, při němž zamrzala výšková technika i čerpadla na vozidlech. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Stále platí zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích. Chemická laboratoř, která monitorovala koncentraci zplodin v ovzduší, nezaznamenala zvýšené hodnoty a ukončila svoji činnost.

Požár v Mochově patří co do výše škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na sto milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku, nebo požár lakovny ve Zvoli u Prahy, který hasiči loni v únoru likvidovali desítky hodin.