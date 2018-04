Hamáček chce o nabídce ANO nejdříve informovat grémium a předsednictvo ČSSD

PRAHA Hnutí ANO na pondělní večerní schůzce sdělilo sociálním demokratům, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání obou subjektů o vládě. Předseda ČSSD Jan Hamáček po jednání novinářům řekl, že o podmínkách informuje postupně grémium a v pátek předsednictvo své strany. Komentovat podmínky navržené ANO nijak nechtěl, protože by to mohlo vysílat signály, uvedl Hamáček po zhruba hodinu a půl dlouhém jednání.

„Mohu potvrdit, že ANO nám sdělilo svou představu, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání o vládní spolupráci,“ uvedl Hamáček. Jako první ji podle něj uslyší členové stranického grémia, které se sejde v dohledné době. „Předsednictvo v pátek řekne, zda nabídku akceptuje,“ dodal. Odmítl komentovat, jaký má z nabídky pocit. „Nechci vysílat signály,“ odvětil.



Sociální demokracie ukončila rozhovory s ANO před necelými dvěma týdny kvůli personálním neshodám. ANO totiž nevyhovělo požadavku, aby do kabinetu nenominovalo premiéra v demisi a předsedu ANO Andreje Babiše, který čelí trestnímu stíhání v případu Čapího hnízda. Socialistům nechtělo ANO přenechat ani místo ministra vnitra, které mělo být podle ČSSD zárukou nezávislého vyšetřování.

Konec vyjednávání schválily vrcholné orgány ČSSD včetně sjezdu a prezident Miloš Zeman následně vybídl Babiše, ať o vládě vyjednává s KSČM a hnutím Svoboda a přímá demokracie. Spolupráci s SPD Tomia Okamury však odmítla řada především regionálních představitelů ANO, a výbor hnutí se tak minulý týden jednomyslně rozhodl dát přednost návratu k jednáním s ČSSD.