Hamáček neustoupil, trvá na Pochem ve vládě. Babiš se situací seznámí Zemana

PRAHA Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli prezidenta Miloše Zemana seznámí se situací okolo vyjednávání ve vládě. Seznámí ho s kandidáty ČSSD na ministry, ačkoliv dříve uvedl, že nenavrhne prezidentovi kandidáta ČSSD Miroslava Pocheho na ministra zahraničí, jehož Miloš Zeman apriori odmítl. Projekt menšinové vlády by podle něj jinak skončil nezdarem. Hamáček však na kandidatuře Pocheho trvá.

„Tuhle nedůstojnou šarádu v režii ČSSD utneme velmi rychle. Pan prezident M. Pocheho NIKDY nejmenuje ministrem zahraničních věcí,“ napsal Ovčáček. K nominaci Pocheho má výhrady Zeman i KSČM, která by měla tolerovat Babišův menšinový kabinet se sociálními demokraty.



Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli informovat prezidenta Miloše Zemana o kandidátech ČSSD na ministry, patří mezi ně i europoslanec Poche. Novinářům to po sobotní schůzce s Babišem řekl šéf ČSSD Jan Hamáček.



Poche by se by se podle Babiše zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra. Bylo by lepší, kdyby kandidaturu zvážil a nelpěl na funkci, dodal.



Babiš v sobotu dříve uvedl, že Pocheho na ministra zahraničí s ohledem na výhrady Zemana a KSČM nenavrhne. Hamáček řekl, že v sobotu s Babišem neřešil, zda později Pocheho navrhne, protože nyní ještě nepřišel čas na ústavní kroky a prezident má dostat pouze informaci o kandidátech.

Až Babiš sdělí Zemanovi jména ministrů, měl by se podle Hamáčka vytvořit prostor pro jejich schůzky s hlavou státu. „Premiér bude zítra (v neděli) informovat prezidenta o situaci, jací jsou kandidáti do případné vlády, a to jak za ANO, tak za sociální demokracii,“ uvedl Hamáček po zhruba hodinovém jednání s Babišem v Průhonicích. Pětice ministrů za ČSSD na tomto seznamu je shodná s tou, kterou schválilo nedávno stranické vedení, tedy včetně Pocheho.

Hamáček s Babišem prý neřešil, zda Pocheho později navrhne. „Nejsme u ústavních kroků. Zítra má být prezident informován o kandidátech,“ uvedl šéf ČSSD. Nechtěl předjímat možnou situaci, kdy by Babiš europoslance sociální demokracie do čela diplomacie nenominoval. „Předpokládám, že zítra (v neděli) zazní informace o kandidátech a že bude prostor, aby se kandidáti s prezidentem sešli,“ vysvětlil. Z ČSSD dříve zaznívalo, že by osobní schůzka mohla Zemana přesvědčit ke změně názoru.



Babiš v sobotu dopoledne řekl, že odmítáním Pocheho chce předejít ústavní krizi. „Představy pana Pocheho o migraci jsou v zásadním rozporu s mými představami. Proto nemohu pana Pocheho navrhnout. Pokud naše vláda myslí vážně boj proti migraci a kvótám, tak nemůže být jejím členem člověk, který podporuje kvóty. A to nemluvím o výhradách pana prezidenta a komunistů. Ale pevně věřím, že tento rozpor případně vyřeší pan předseda Hamáček s panem prezidentem a nebude to vůbec ve hře,“ sdělil premiér v rozhovoru pro sobotní vydání deníku Právo.



Miroslav Poche ale vidí jen Babišův argument jen jako překonatelnou nuanci. Spolupráce mezi ANO a ČSSD tak podle něj nevykročila správným směrem.„Je to nejenom pro mě ale především pro všechny sociální demokraty překvapivé. Babišovo prohlášení přichází až potom, kdy ČSSD nominovala své ministry a kdy schválila koaliční smlouvu. Neumím si to moc vysvětlit. Dnes (v sobotu) odpoledne se schází předseda strany Hamáček s Babišem a možná si to tam vysvětlí. Možná je to cesta pana Babiše k nějakému plánu B, kdy bude mít menšinovou vládu s KSČM nebo s SPD. Argument o migraci je zcela zástupný,“ bránil se Poche v rozhovoru se serverem iDnes.



„Pokud 10 hodin po vyhlášení výsledku referenda ČSSD poruší partner koaliční smlouvu, tak to není dobrý začátek,“ dodal Poche.



‚Bude to interpretované jako podraz, ale musel jsem zasáhnout’

Babiš v sobotu v poledne reagoval i na svém Facebooku. Podle premiéra nemají jména ministrů s referendem v ČSSD nic společného, prý se o nich nehlasovalo a nebyla ani předmětem vyjednávání. Podle premiéra nepodpoří vládu s Pochem ani komunisté, ani prezident a nemá proto smysl ji navrhovat. Je si podle svých slov také vědom, jak si to bude jeho potenciální koaliční partner vysvětlovat.



„Jasně, že to bude interpretované jako podraz, ale já jsem prostě musel zasáhnout, protože jinak by celý projekt menšinové vlády s ČSSD skončil nezdarem, a to jsem fakt nechtěl. Rád bych, stejně jako vy všichni, kterým dlouhé měsíce vadila vláda v demisi, i jste mi to každý den psali, měl funkční vládu co nejdřív,“ napsal na svém profilu Babiš.



Předseda sociálních demokratů Jan Hamáček na Twitteru Babiše zkritizoval za to, že s ČSSD komunikuje přes média. Kritiku Pocheho označil za kádrování.

Tak včera @AndrejBabis říkal, že spolu máme ve vládě více mluvit a neposílat si vzkazy přes média. Dnes @CSSD něco vzkazuje v Právu. Proto si s ním dnes promluvím mezi čtyřma očima a očekávám, že jeho slib, že si nebudeme navzájem kádrovat ministry, platí. — Jan Hamáček (@jhamacek) 16. června 2018

Pražská ČSSD, která za Pochem stojí, ale vidí v Babišových výrocích jen blafování. „Zkouší, co si může dovolit, ale tady má smůlu. My principiálně v tomhle neustoupíme a nemůžeme ustoupit. Navíc my nejsme komunisti, abychom se nechali koupit za trafiky,” řekl serveru Seznam Zprávy předseda pražských sociálních demokratů Petr Pavlík.

Babiš může vést ministerstvo sám

Pro Babiše je to však zbytečný konflikt, ve kterém by měla ČSSD ustoupit. „Byla by škoda, kdyby na základě toho, že je tu odpor k nominaci pana Pocheho ze strany KSČM, Hradu a i z naší strany, protože jeho názory na migraci jsou odlišné, to nedopadlo. Pak bychom museli hledat jakoukoli jinou alternativu,“ řekl Právu designovaný premiér.



Odmítnutím europoslance Pocheho jako ministra zahraničí udělal podle předsedy hradecké krajské ČSSD a poslance Jana Birkeho podraz na sociální demokracii. Podle Birkeho Babiš porušil přichystanou koaliční smlouvu ještě dříve, než začala platit. ČSSD by podle Birkeho v otázce jmenování Pocheho ministrem neměla v žádném případě ustupovat. „Je to zásadní princip. Jednou couvnem a budeme couvat pořád,“ tvrdí Birke. „Beru to od pana premiéra jako podraz,“ doplnil.



„My nekádrujeme ministry za ANO, a já vůbec nepředpokládám, že by mělo ANO kádrovat naše kandidáty na ministry,“ řekl Birke. Předseda ČSSD Jan Hamáček má podle Birkeho při jednáních mandát neustupovat ANO. „Nikdy nebyl poslanecký klub ČSSD jednotnější než teď. Stojíme za panem předsedou Hamáčkem. Od nás má jasný mandát, že bychom neměli ustupovat,“ uvedl Birke.



Podle sobotního vydání LN si Babiš už naplánoval záložní řešení situace. Ministerstvo zahraničí by totiž mohl jako premiér vést dočaně sám. To by umožnilo vznik vlády a personální obsazení ministerstva zahraničí by se vyřešilo později.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček v pátek na Twitteru připomněl, že Miroslav Poche je na post ministra zahraničí pro Hrad nepřípustný. Miloši Zemanovi nejvíce vadí, že je Poche zastáncem uprchlických kvót a kriticky se vyjadřuje na adresu Izraele.