Hamáček: Okamurova SPD je pro nás jako partner vyloučená

HRADEC KRÁLOVÉ Tolerance znamená, že sociální demokracie nebude mít vliv na to, co vláda dělá, a možnost kontroly je omezená. V tom vidím nevýhody,“ říká v rozhovoru pro LN nově zvolený předseda ČSSD Jan Hamáček.

LN: Už před sjezdem jste říkal, že vstup do vlády je nejméně špatné řešení z těch špatných. Znamená to, že teď už máte mandát k jednání, nebo budete čekat na stranické referendum?

Hovořil jsem o tom, že by se sociální demokracie v jednáních neměla izolovat, že bychom měli s našimi partnery vyjednávat a sjezd by měl odsouhlasit mandát novému vedení k vyjednávání, takže budeme čekat na rozhodnutí sjezdu.

LN: Budete se řídit tím, co říkal Miloš Zeman, že jako patnáctičlenný klub byste se neměli hrnout na ministerská křesla, ale obsadit náměstkovské pozice?

Vyjednávací taktiku určí sjezd. Budeme se bavit s našimi potenciálními partnery o tom, jaké jsou na stole alternativy. Když mám porovnávat přímou účast ve vládě, případně toleranci, dávání bianco šeků menšinové vládě, pak tolerance znamená, že sociální demokracie nebude mít vliv na to, co vláda dělá, a možnost kontroly je omezená. V tom vidím nevýhody pro ČSSD.

LN: Takže vy sám jste zastáncem toho, že když už, tak se vším všudy?

Jsem pro to, vést otevřená a sebevědomá jednání na základě mandátu sjezdu a uvidíme, zda jsme schopni se někam posunout. Pokud bychom došli k nějakému výsledku, tak o tom musí rozhodnout všichni členové strany v referendu.

LN: Půjdete na to jednání s tím, že je pro vás důležitější program, nebo budete chtít jako první slyšet stanovisko ANO k tomu, jak chce naložit s trestním stíháním Andreje Babiše?

Debata bude o programu, ale stejně tak budeme chtít znát názor hnutí ANO na to, jak chtějí vyřešit svůj problém, tedy otázku trestně stíhaného předsedy vlády. Obě ta témata na jednání zazní. Prioritou je jednat, neizolovat se. Doteď jsme de facto žádná nevedli, takže jsme úplně na začátku.

LN: Ale co je pro vás důležitější?

Obě témata jsou důležitá a budou předmětem jednání.

LN: Pokud byste šli do vlády, o koho se budete chtít opřít jako o třetího partnera?

Nechci zatím komentovat vyjednávací taktiku nebo varianty. Jsme na začátku. Nejprve si musíme sednout jako nové vedení strany, potom se můžeme bavit s partnery a teprve pak to komentovat. Nerad bych něco vzkazoval přes média.

LN: Je někdo, koho vylučujete?

SPD.