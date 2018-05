Hamáček: S Babišem jsme se shodli na textu koaliční smlouvy, řeší i odstoupení premiéra

Vyjednávání o nové Babišově vládě trvá již od ledna 27. ledna - Prezident Zeman, který ve volbě obhájil funkci, řekl, že jeho zvolení znamená, že nebude "vydírat" Babiše příliš krátkým termínem pro jmenování jeho vlády. 5. února - Místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka po schůzce s Piráty řekl, že lidovci dál trvají na podmínce, že do vlády nepůjdou s trestně stíhaným politikem. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že Piráti nevidí možnost, že by do druhého kabinetu šli nebo ho podpořili. 7. února - Předseda SPD Tomio Okamura po jednání s ANO řekl, že expertní týmy obou hnutí rozpracují tři desítky priorit, které chce SPD prosadit přes vládu skládanou Babišem. Při podpoře od SPD a KSČM by to měl být podle ANO kabinet odborníků. 15. února - Celostátní výbor Starostů a nezávislých (STAN) odsouhlasil, aby hnutí jednalo s ANO o podmínkách pro podporu vlády. Chtělo tak zabránit podílu KSČM a hnutí SPD na vládě. 18. února - Sjezd ČSSD zvolil předsedou Jana Hamáčka a prvním místopředsedou Jiřího Zimolu a pověřil nové vedení jednáním o vládě. Kabinet se podle usnesení sjezdu nesmí opírat o hlasy hnutí SPD. 21. února - Babiš po jednání s novým vedením ČSSD řekl, že kabinet ANO a ČSSD s podporou KSČM je nyní "jedinou variantou na stole". Předseda ODS Petr Fiala, s nímž Babiš také jednal, vládu s ANO i toleranci menšinové vlády ANO opět odmítl. 22. února - Podle předsedy poslaneckého klubu STAN Jana Farského hnutí našlo na schůzce s ANO programové shody. STAN ale trvá na podmínce, že v kabinetu nebude trestně stíhaná osoba. 6. března - Předseda KSČM Vojtěch Filip řekl, že rozhodnutí, zda by komunisté mohli tolerovat vládu ANO, je na vážkách. Vyjádřil se tak po rezignaci Zdeňka Ondráčka (KSČM) z čela sněmovní komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Pro jeho odvolání se vyslovil premiér Babiš. 16. března - Výkonný výbor KSČM doporučil pokračovat v jednání s ANO a podpořit vznik nové Babišovy vlády, ať už bude složena pouze ze zástupců ANO, nebo i s účastí ČSSD, a pak ji tolerovat. 17. března - Babiš řekl, že poslanecký klub hnutí souhlasí s jednáním o vládě s ČSSD, kterou by podporovali komunisté. 24. března - Filip řekl, že KSČM o toleranci nového Babišova kabinetu bude dál vyjednávat. Strana má ale výhrady ke třem až čtyřem ministrům nynější Babišovy vlády. 29. března - Šéf ČSSD Hamáček naznačil, že pokud ANO neustoupí od nominace trestně stíhaného Babiše, nebo nepřenechá ČSSD ministerstvo vnitra či financí, znamenalo by to konec jednání. 3. dubna - Místopředseda ANO Richard Brabec řekl, že hnutí dál trvá na postu premiéra pro Babiše. S ČSSD se stále rozchází i v tom, kolik resortů by případně měla sociální demokracie obsadit a jaké. 5. dubna - ANO oznámilo, že vyjednávání s ČSSD o vládě skončilo. Podle ANO ztroskotalo na požadavku sociálních demokratů získat ministerstvo vnitra. Lídři ČSSD krátce předtím odmítli koalici s ANO kvůli neochotě hnutí řešit problém s trestně stíhaným premiérem. 6. dubna - Předsednictvo ČSSD potvrdilo konec vyjednávání s ANO. 10. dubna - Zeman doporučil Babišovi, aby pokračoval v jednání o nové vládě s SPD a komunisty. 11. dubna - Zástupci komunistů řekli Zemanovi, že jsou ochotni jednat o vládní spolupráci kromě ANO i s SPD. 12. dubna - Okamura a Zeman se shodli, že doufají ve vznik vlády v rámci spolupráce ANO, KSČM a SPD. Vedení ANO se rozhodlo obnovit vyjednávání s ČSSD. 20. dubna - ČSSD oznámila, že souhlasí s obnovením jednání o vládě s ANO. Hnutí nabídlo ČSSD pět ministerstev včetně vnitra. 23. dubna - Sociální demokraté oznámili, že trvají na tom, aby člen kabinetu, který bude prvoinstančně odsouzen, měl povinnost rezignovat. Babiš to ale opětovně odmítl, nevidí k tomu důvod. 25. dubna - Senátoři ČSSD uvedli, že chtějí, aby sociální demokraté nešli do vlády ANO a zůstali v opozici. Šéf strany Hamáček se vyjádřil, že jejich razantním výrokům nerozumí. - Zimola oznámil, že ČSSD chce do koaliční smlouvy s ANO začlenit podmínku, že po demisi všech pěti ministrů strany by musel do týdne rezignovat také premiér spolu se zbytkem kabinetu. 28. dubna - Ústřední výkonný výbor ČSSD neodmítl další vyjednávání s ANO a s podporou KSČM. Schválil, že o účasti v koalici rozhodnou sociální demokraté v referendu, které by se mělo konat do dvou měsíců. Širší vedení ČSSD zakázalo straně spolupráci s SPD na celostátní úrovni. 7. května - Babiš a Hamáček dospěli k textu koaliční smlouvy, který je akceptovatelný pro sociální demokracii. Hamáček po zhruba hodinovém jednání řekl, že vyřešeny byly všechny záležitosti ohledně pojistek, které ČSSD v koaliční smlouvě chtěla mít. Babiš očekává, že vládní vyjednávání s ČSSD budou hotová do pátku. V případné koalici s ČSSD by měli sociální demokraté obsadit pět křesel.