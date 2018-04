Hamáček se jde radit na Hrad, vyzvednutí Beranových ostatků a nástupce Castrů

PRAHA Prezident Miloš Zeman považuje za pravděpodobné, že se ANO s ČSSD domluví na vládní spolupráci. V úpterý to po schůzce s hlavou státu na Pražském hradě řekl předseda ODS Petr Fiala. Zeman trvá na tom, že vládu má i nadále domlouvat šéf hnutí ANO a premiér v demisi Andrej Babiš. Za hranici, do kdy by měl situaci vyřešit, Zeman pokládá průběh června. Dnes se Zeman setká na Hradě právě přímo s šéfem ČSSD Janem Hamáčkem.





Co je v návrhu ANO? Hnutí ANO na pondělní večerní schůzce sdělilo sociálním demokratům, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání obou subjektů o vládě. Hamáček pak řekl, že o podmínkách informuje postupně grémium a v pátek předsednictvo své strany. Komentovat podmínky navržené ANO nijak nechtěl, protože by to mohlo vysílat signály, uvedl Hamáček. „Mohu potvrdit, že ANO nám sdělilo svou představu, za jakých podmínek by mohla pokračovat jednání o vládní spolupráci,“ uvedl Hamáček.

Beranův přesun domů po půlstoletí. Po pěti desítkách let, kdy byl kardinál Josef Beran pohřben ve vatikánské bazilice sv. Petra, se koncem týdne naplní jeho poslední vůle. Ve čtvrtek budou jeho ostatky z podzemí baziliky vyzdviženy a po ceremoniích v papežské koleji Nepomucenum budou v pátek letecky převezeny do Prahy. Do Vatikánu jede delegace složená ze zástupců státu i katolické církve. Ta již dvě desítky let usiluje o blahořečení významného církevního představitele a vězně dvou totalitních režimů.

Dotazy na vládu. Od 09:00 pokračuje schůze Poslanecké sněmovny. Na programu jsou zejména pravidelné interpelace na členy vlády.

Kdo po Castrech? Pokračuje dvoudenní zasedání kubánského parlamentu, který bude nejspíš už dnes volit nového prezidenta Kuby (skončí téměř šedesátiletá vláda bratří Castrů, Fidela a poté Raúla). Novým prezidentem (předsedou státní rady) Kuby by se měl stát dosavadní viceprezident Miguel Díaz-Canel. Formálně to navrhli kubánští poslanci.



Bomba v Berlíně. Kvůli zneškodňování letecké pumy z 2. světové války má být od 9.00 zcela uzavřeno berlínské hlavní nádraží.



Z čeho obviní Česku? Probíhá soud s Češkou, která byla letos v lednu zadržena v Pákistánu s devíti kilogramy heroinu. Mělo by se číst obvinění.

Krize na Slovensku. Sledujeme vývoj politické krize na Slovensku po vyjádření předsedy Slovenské národní strany Andreje Danka, který kritizoval premiéra Petera Pellegriniho za to, že straně předem neoznámil demisi ministra vnitra a odchod policejního prezidenta. Odpoledne se očekává schůzka Danka a Pellegrinim.