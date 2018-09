Hamáček zrušil odvolání ředitelky pražského magistrátu, které dříve iniciovala Krnáčová

PRAHA Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) zrušil rozhodnutí o odvolání ředitelky pražského magistrátu Martiny Děvěrové. Na začátku července ji odvolala primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Podle ní dostatečně aktivně neřešila situaci kolem udělování dotací na sport, kvůli němuž zasahovala na magistrátu policie. Hamáček ale shledal v odvolání pochybení, je tedy neplatné. Krnáčová uvedla, že odvolání platné je.

O zprávě informoval server Neovlivní.cz. Krnáčová odvolala ředitelku 3. července s tím, že má souhlas ministra vnitra Lubomíra Metnara (za ANO). Podle serveru ale jeho souhlas, ve formě, aby obstál, chyběl. Bez něj je odvolání úředníků v pozici Děvěrové neplatné.

„Ministr vnitra konstatuje, že ve věci shledal jak zjevná pochybení v průběhu vedení celého správního řízení, tak v samotné formě a obsahu napadeného souhlasu,“ stojí podle serveru v rozhodnutí s datem 29. srpna 2018.

Krnáčová ale uvedla, že odvolání platné je. „To odvolání samozřejmě platné je. Nutný je souhlas ministra, ten už jednou byl udělen a paní Děvěrová odvolána. Pokud teď ministerstvo napadá svůj vlastní interní proces a ruší zpětně souhlas, který udělilo, tak to si musí vyřešit sami. To je věcí pouze ministerstva,“ uvedla. Pro ni zůstává Děvěrová odvolána. „Pan ministr zrušil zpětně souhlas, nikoliv odvolání jako takové. Těch pochybení ve vedení úřadu bylo dost a já nehodlám tolerovat, aby na magistrát chodili vyšetřovatelé několikrát do roka, protože se problém neřeší,“ dodala.

Policie na magistrátu zasahovala v červnu v souvislosti s granty na sport a tělovýchovu a kvůli dotacím ministerstva školství přišli policisté na úřad už loni v květnu. Zajímali se o ředitelku magistrátního odboru sportu Soňu Fáberovou. Podle primátorky Děvěrová, která vedla úřad po vítězství ve výběrovém řízení od února 2015, přistoupila ke kauze liknavě a dostatečně ji neřešila. Děvěrová s odvoláním nesouhlasila, podala rozklad a uspěla. V sms zprávě Neovlivní.cz potvrdila, že se vrátit chce. „Chci se jistě vrátit. Nic dalšího ale v tuto chvíli komentovat nechci,“ uvedla.

S kauzou se podle serveru bude muset nejspíš vypořádat nové politické vedení magistrátu, které vzejde z říjnových voleb. Krnáčová v čele hlavního města končí.