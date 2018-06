Han Solo střílel první. Pašerákův blaster se prodal za více než 12 milionů korun

V Hollywoodu proběhla aukce nazvaná Film Legends (Filmové legendy). Nejdražším vydraženým předmětem byla laserová pistole (blaster) pašeráka Hana Sola z filmu Návrat Jediho (1983). Zájemce za ni zaplatil 550 tisíc dolarů (zhruba 12,2 milionů korun).

Podle Julien´s Auction, společnosti zodpovědné za dražbu, zakoupila pistoli společnost Ripley´s Believe or Not, která sbírá netradiční a slavné věci a prezentuje je v rámci zábavních produktů, jako jsou televizní programy. Kromě toho provozuje i řadu zážitokových parků po celém světě.

Pistole byla součástí soukromé sbírky Jamese L. Schoppeho, vedoucího výpravy u snímku Poslední z Jediů. V aukci prodal i originální maketu laserové pušky imperiálních vojáku Stormtrooperů. Ta se prodala „jen“ za 90,6 tisíc dolarů (zhruba 2 miliony korun).

Originální maketa laserové pistole Hana Sola, která se prodala v aukci.



Kromě předmětu spojených se ságou Star Wars se na aukci prodal i originální kostým Supermana z filmu Superman III (za 200 tisíc dolarů). V tomto filmu z roku 1983 ztvárnil snad nejznámějšího komiksového hrdinu herec Christopher Reeve. Jednou z položek byly i černé vlněné šaty z šatníku Marilyn Monroe (prodaly se za 50 tisíc dolarů).

Ani blaster Hana Sola nestačí na malého „popelnicového“ robota R2-D2. Originální maketa z původních filmů se minulý rok prodala za astronomických 2,75 milionů dolarů (přes 60 milionů korun).