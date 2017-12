‚Hanba‘ skandují demonstranti před TOP hotelem, na účastníky konference pískají

PRAHA Za hlasitého hvizdu a s pokřiky „Hanba“ a „Proti fašistům“ dorazilo několik set demonstrantů k pražskému TOP hotelu, kde se v sobotu koná setkání představitelů evropských protiimigračních stran. Z pražských Roztyl, kde se odpoledne sešli, pochodovali v poklidu s vlajkami Evropské unie. Konferenci stran, které spojuje skepse vůči evropské integraci, nacionalismus a odpor proti migraci, pořádá Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury.

V Roztylech k demonstrantům promluvil například Fedor Gál, který připomněl holokaust. Bývalý český velvyslanec ve Francii Petr Janyška hovořil o vzrůstajícím nebezpečí krajně pravicových stran, které vyvolávají nenávist a snaží se rozdělit společnost. Na akci promluvil též bratr Tomia Okamury Hayato, který ve volbách kandidoval za KDU-ČSL.



„Chceme tím ukázat, že Česká republika není lhostejná k projevům nenávisti, šíření dezinformací, kterých se SPD hojně dopouští, a chceme nenásilnou formou vyjádřit protest proti tomu,“ řekl organizátor protestu Jan Cemper.



Po necelé hodině skončili řečníci na demonstraci před TOP hotelem s proslovy proti konání konference evropských protiimigračních stran v Praze. Lidé pískají a skandují „Hanba“ na přicházející návštěvníky konference. Někteří demonstranti již ale odcházejí. Organizátoři protestu je požádali, aby vyčkali do začátku veřejné části konference. Poté má protest oficiálně skončit. Podle policie se zatím neobjevily žádné problémy.

Řečníci hovořili o tom, že populistické strany, jako je francouzská Národní fronta, se pouze vezou na vlně odporu, bez reálného politického zaměření. Někteří opakovaně zdůrazňovali to, že předseda SPD Tomio Okamura lže. Proslovy skončily poté, co přestal fungovat generátor, kterým organizátoři napájeli zvukové aparáty. Poslední řečník tak již mluvil pouze na megafon.

Vchod do hotelu kromě policie střeží skupina lidí v reflexních vestách s nápisy Svoboda a přímá demokracie. Pražská policie oznámila, že nasadila v okolí hotelu desítky policistů i vrtulník. Ochranná služba pořadatelů konference sama hlídá soukromé prostory hotelu, sdělil mluvčí policistů Tomáš Hulan. Policisté zatím podle něj nemuseli nijak zasahovat.

Podobná demonstrace se konala i v pátek, kdy se v centru Prahy podle policie sešlo zhruba 300 lidí, převážně levicových aktivistů. Páteční jednání SPD a stran sdružených ve frakci Evropa národů a svobody (ENF) bylo uzavřené. V sobotu odpoledne naplánovali tiskovou konferenci v centru Prahy a následně se její účastníci přemístí na veřejnou část jednání do TOP hotelu na pražském Chodově.

Proti migraci je třeba bojovat třeba i zdí, řekl Wilders



Nizozemský politik Geert Wilders na sobotním setkání krajně pravicových politiků v Praze řekl, že doufá, že Česko bude nadále zavírat dveře masové migraci. Je jí třeba zabránit, i kdybychom měli vybudovat nějakou zeď, řekl novinářům. Spolu s dalšími zástupci protiimigračních stran přijel na konferenci, která podle pořadatelů hledá nové uspořádání Evropy. Odmítají Evropskou unii v její současné podobě a prosazují maximální suverenitu jednotlivých zemí a národů.

Extrémně pravicové politiky hostí v Praze předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura. „Moje strana a strana Tomia sdílíme stejné myšlenky. Nechceme, abychom měli islamizaci a jsme rádi, že tu máme stranu jako SPD, blahopřeji Tomiovi,“ řekl předseda nizozemské Strany pro svobodu Wilders. Nizozemsko by podle něj mělo stát mimo EU, pro lepší bezpečnost, svrchovanost a nezávislost. „Chceme spolupracovat, ale mezi suverénními státy,“ uvedl.

Zleva předseda hnutí SPD Tomio Okamura, francouzská pravicově-nacionalistická politička Marine Le Penová a předseda nizozemské Strany pro svobodu Geert Wilders.



K aktuální koaliční dohodě v Rakousku, na níž se v pátek dohodly lidová strana (ÖVP) a protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ), Wilders řekl, že je velice rád. „Výsledek byl úžasný, jsme rádi, že v Rakousku máme stranu, která je součástí naší frakce a může sehrát vážnou úlohu, že je brána vážně a že může vykonávat vládní povinnosti,“ uvedl. „Rakušanům se podařilo spojit v koalici s důležitou politickou stranu, to bychom si přáli rovněž. Rakousko je příkladem dobré spolupráce,“ dodal.



Jeho projev se nesl především v ostrém odmítání přijímání migrantů evropskými zeměmi a kritikou Evropské unie. Stává se podle něj superstátem a kritizoval i nedávnou ideu (bývalého předsedy Evropského parlamentu) Martina Schulze o případném budoucím vzniku spojených států evropských. Ozvalo se plno hlasů proti tomu, ale je hrozné, že vedení EU chce více státnosti a méně svrchovanosti, řekl. „Musíme přijmout novou strategii, musíme být smělí a odvážně zavést zákazy svobodného cestování, jako to udělal prezident (USA Donald) Trump, musíme je posílat zpět, mít odvahu vracet lodě jako Austrálie,“ řekl. Ti muslimové, kteří již v Evropě jsou, se podle něj musí deislamizovat. Naše tradice stojí za to, abychom za ně bojovali, jako to dělá SPD, řekl.



S odkazem na blíže nespecifikovanou „vědeckou studii“ se snažil varovat před tím, že přísun migrantů zvýší podíl muslimského obyvatelstva v některých evropských státech až na 20 či 30 procent. „Za 30 či 50 let bude Česká republika na severu a na jihu obklopena zeměmi, kde bude 20 procent obyvatel vyznávat muslimskou víru. To je, jako by se ČR stala pásmem Gazy,“ řekl Wilders. Podle něj je třeba uzavřít hranice, aby do Evropy nemohl vstupovat kdokoli.

EU je katastrofální organizace, prohlásila Le Penová



EU podle francouzské političky Marine Le Penové kráčí proti smyslu dějin. Je to „katastrofální organizace“, která organizuje zaplavování Evropy migrací, je negací kultur ochuzováním rozmanitosti, uvedla. Nová struktura Evropy by podle Le Penové měla být založena na spolupráci svrchovaných států. „Jsme patrioté, obhajujeme svrchovanost,“ uvedla. Podotkla, že i USA, Rusko nebo Čína jednají samy za sebe.



Francouzská pravicově-nacionalistická politička Marine Le Penová na konferenci evropských protiimigračních stran.



„Jsme přesvědčenými Evropany, Evropa ale nemá být odnárodněný stát řízený byrokraty z Bruselu,“ uvedl na konferenci Tomio Okamura. Evropu podle něj ohrožuje degradace tradičních hodnot, potlačování vlastenectví. „Ohrožuje nás muslimská kolonizace Evropy,“ prohlásil Okamura.



Lídři stran chtějí na následné konferenci v Praze zveřejnit vize ohledně spolupráce zemí v Evropě jako spolupráci suverénních národů. Jedním z nich by podle Le Penové mohli být i Katalánci, kteří se nedávno vyslovili v referendu pro nezávislost na Španělsku. Zůstal by zachován volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu, k čemuž není třeba EU.