Neúspěšný prezidentský kandidát a objevitel Lucie Bílé Petr Hannig chce do Senátu. V rudém dresu

PRAHA Když šel v polovině března na inaugurační koncert prezidenta Miloše Zemana, měl na sobě skladatel Petr Hannig rudou šálu a kravatu ve stejné barvě. Dost možná šlo o podprahový signál – podle zjištění LN totiž jedná s komunisty o tom, že by za ně kandidoval do Senátu.

To jen ukazuje, v jak velké personální krizi jsou vymírající pohrobci totalitního režimu. Zatímco na vládní úrovni se řada z nich bránila spolupráci s nahnědlou SPD Tomia Okamury, v Hannigovi získávají člověka, jenž se před prezidentskou volbou neváhal radit se soudně uznaným xenofobem Adamem B. Bartošem.



„Asi je známo, že jednáme s bývalým prezidentským kandidátem Petrem Hannigem. V oněch pěti ještě otevřených obvodech se objevují i další jména. Jde tam o to, najít člověka, který by byl nejen důstojným partnerem protikandidátů ostatních stran, ale zejména byl přijímán širokým okruhem voličů,“ potvrdil v komunistických Haló novinách staronový předseda KSČM Vojtěch Filip.

Žádný rudý spasitel

Hannig rozhodně není nějaký politický válec. Ve volbě prezidenta dostal jen o málo víc než půl procenta hlasů. S jen minimálním rozpočtem za sebou ale i tak nechal bývalého top manažera mladoboleslavské škodovky Vratislava Kulhánka, který měl v zádech podporu miliardáře a developera Pavla Sehnala.

Přesto nelze říct, že by objevitel zpěvačky Lucie Bílé mohl uvadající komunisty spasit a dovést je k výraznějšímu úspěchu v Senátu, kde tradičně mají jen slabé zastoupení. Jeho kandidatura tak může být spíše reakcí na trend, jehož si KSČM všimla po podzimním volebním debaklu. Množství hlasů „protestních“ voličů jim totiž tentokrát odčerpala antimuslimská SPD. Hněv lidu si zkrátka našel jiný hromosvod: bohaté vystřídali uprchlíci z Afriky a Blízkého východu.

Hannig za socialismu složil hit Neposlušné tenisky, v nedávné prezidentské volbě ale ukázal, že umí zahrát i na migrantskou notu. „V současné vlně valící se ze Středozemního moře je velká množina ilegálních ekonomických migrantů z Nigérie, která je jednou z nejnakaženějších zemí virem HIV, a co je velmi, velmi nebezpečné pro široké vrstvy obyvatelstva, tuberkulózou,“ prohlašoval v době, kdy oznamoval úmysl ucházet se o Hrad.

I na víkendovém sjezdu KSČM přitom opakovaně zaznívalo, že je to právě strach z uprchlíků, díky němuž Okamurovo hnutí Svoboda a přímá demokracie vypálilo komunistům volební rybník.

Vyšla iniciativa od Hanniga?

Hannig sice tvrdí, že mu vadí rasismus a antisemitismus, přesto byl ale jednu dobu spojen s Adamem Benjaminem Bartošem. Předsedu xenofobní Národní demokracie si dokonce vyvolil za svého mluvčího a poradce.

Dnes již bývalý místopředseda KSČM Jiří Dolejš tvrdí, že senátní iniciativa vyšla od Hanniga. Tedy že komunisté nebyli ti, kdo neúspěšného adepta na Hrad oslovili s nabídkou spolupráce. „Pokud byl pan předseda (Filip) osloven s žádostí o podporu, je asi slušné žadatele vyslechnout,“ řekl LN.

Vyslat do Senátu nekomunistu je podle něj krok, který musí schválit stranické orgány. A tady by Hannig ještě mohl narazit. „Vyžaduje to souhlas straníků v Praze. Ti s něčím takovým v tuto chvíli, pokud vím, ani nepočítají,“ doplnil.

Jak ale vyplývá z Filipova vyjádření pro komunistické Haló noviny, předák KSČM o Hannigově kandidatuře minimálně uvažuje jako o reálné možnosti. Hannig na dotazy zaslané LN nereagoval.