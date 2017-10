Harrison Ford podruhé jako Deckard. Kritika na nového Blade Runnera nešetří chválou

Pokračování kultovního filmu Blade Runner (1982) se odehrává rovných třicet let po konci prvního dílu. Harrison Ford se tentokrát replikantům postaví spolu s Ryanem Goslingem. První ohlasy kritiky jsou velmi příznivé. Tvůrci si připravili i tři krátké snímky vysvětlující události uplynulých třiceti let. Snímek Blade Runner 2049 bude mít českou premiéru 6. října.

V roce 1982 natočil režisér Ridley Scott (Gladiátor, Vetřelec) film Blade Runner na motivy knihy Sní androidi o elektronických ovečkách? spisovatele Philipa K. Dicka. Detektiv a Blade Runner Rick Deckard (Harrison Ford) si to v něm rozdal s replikanty, pracovními roboty, kteří na zem pronikli z kolonií na jiných planetách. Film byl kasovním propadákem, protože při rozpočtu 28 milionů dolarů vydělal méně než 33 milionů. I tak se ale Blade Runnerova temná, téměř noirová vize futuristického Los Angeles roku 2019 stala kultovní záležitostí. Dodnes běží celospolečenská debata o tom, jestli je Deckard sám replikantem. Snímek navíc získal Českého lva v roce 1993 jako nejlepší zahraniční film.

Teď se píše rok 2049 a Rick Deckard žije již třicet let v ústraní. Nalézt ho musím nový Blade Runner pojmenovaný velmi prostě jen K (Ryan Gosling). Jen Deckard totiž může znovu pomoct v boji proti robotům a jejich tvůrci Neanderu Wallaceovi (Jared Leto). Návratu do nebezpečného Los Angeles se zhostil režisér Denis Villeneuve (Sicario, Zmizení). Ridley Scott u snímku nicméně zůstal jako výkonný producent.



Natáčení snímku probíhalo v Budapešti a v místních filmových studiích Origo. film nicméně v říjnu 2016 postihlo neštěstí, když se část kulis zřítila a smrtelně zranila jednoho z dělníků.

Podle všeho je ale Blade Runner 2049 trefou do černého. „Villeneueveho ohromující pokračování má rozhodně nakročeno k tomu, aby se stalo legendou,“ píše o filmu Peter Travers z magazínu The Rolling Stone. „Blade Runner pozvedává mainstreamovou filmařinu na úroveň vysokého umění,“ chválí film Leah Greenblattová, recenzentka Entertainment Weekly. Snímek má na recenzním serveru The Rotten Tomatoes v současné chvíli výborných 96% (údaje k 2. 10.).

Studio Warner Bros. navíc k novému Blade Runnerovi natočilo i tři krátké snímky, které vysvětlují, co se stalo za třicet let od prvního dílu. Zatím jen v angličtině jsou k nalezení ZDE (2022: Black Out, animovaný), ZDE (2036: Nexus Dawn) a ZDE (2048: Nowhere to Run).