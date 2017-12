Weinsteina potopil syn Woodyho Allena. Jeho otec je také nařčen z obtěžování

LOS ANGELES V říjnu americký časopis The New Yorker publikoval investigativní zprávu o případech sexuálního obtěžování, jehož se měl dopouštět vlivný hollywoodský producent Harvey Weinstein.. Ta spustila celou lavinu obvinění. Autorem zprávy byl novinář Ronan Farrow, syn režiséra Woodyho Allena. Allen sám měl přitom sexuálně obtěžovat Ronanovu sestru Dylan Farrowovou.

Začátkem října vydal časopis The New Yorker rozsáhlou reportáž nazvanou Sexuální oběti Harveyho Weinsteina vypovídají své příběhy. Během deseti měsíců vyzpovídal reportér Ronan Farrow třináct žen, které měl producent Harvey Weinstein mezi roky 1990 až 2015 sexuálně obtěžovat.

Ronanova zpráva měla být již delší dobu hotová, ale televize NBC, pro kterou Farrow pracuje, ji odmítla zveřejnit. Zprávu poté převzal až časopis The New Yorker poté, co se 7.října v deníku The New York Times Weinsteinova aféra provalila. Ronanova zpráva, založená hlavně na detailních výpovědích obětí, obletěla svět.

I díky této zprávě se zvedla vlna narčení ze sexuálních obtěžování, která vedla až k vzniku hashtagu #MeToo. Vlnu obvinění pomáhal nastartovat muž, jehož rodina se se sexuálním obtěžováním potýká již dlouho.

Ronan Farrow se narodil v roce 1987 v New Yorku herečce Mie Farrowové a režisérovi Woodymu Allenovi. V roce 2014 poslala Dylan Farrowová, Ronanova sestra, deníku The New York Times dopis, ve kterém popisuje sexuální obtěžování, kterého se na ní Woody Allen měl v roce 1993 dopouštět.

Dylan Farrowová psala například o tom, jak si k ní Woody Allen rád lehal do postele jen ve spodním prádle a sahal jí na intimní místa. Spor se táhne již od roku 1993, kdy se tehdy sedmiletá Dylan svěřila své matce Mie. Rodina dostala ještě toho roku případ k soudu. Verdikt z června 1993 zněl, že proti Allenovi neexistují žádné důkazy. Dylan před třemi roky svým dopisem znovu veřejně Woodyho Allena nařkla.

Ronan Farrow vystudoval práva na univerzitě v Yale a později započal doktorské studium filozofie v Oxfordu, které ale nedokončil. Spolupracoval s deníky The Guardian, Los Angeles Times nebo Wall Street Journalem. Je stálým zaměstnancem televize NBC, kde má i svůj diskuzní pořad.