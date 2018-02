Tanky jsou zastaralé. Hasiči si pořizují pancéřované cisterny, jednu za 22 milionů

PRAHA Požární tanky jsou morálně a fyzicky zastaralé, hlásají čeští hasiči. Jejich vozový park se tak koncem roku rozroste o dvě speciální pancéřované cisterny. Vozidla, jejichž zodolněná konstrukce ochrání obsluhu, podvozek i hasící technologie, vyrobí tuzemská společnost THT Polička. Každá vyjde na necelých 22 milionů korun.

Cisternové stříkačky CZS 40 na čtyřnápravovém podvozku Tatra bude při práci využívat Záchranný útvar HZS, jenž zasahuje při mimořádných událostech a požárech v prostorech s vysokým rizikem nebezpečí pro hasiče a techniku.

Útvar v takových situacích momentálně využívá požární tank SPOT55. Ten ovšem podle hasičů již nevyhovuje aktuálním potřebám.



„Je již morálně a fyzicky zastaralý. Bylo nutno řešit jeho náhradu vozidlem, které zajistí maximální ochranu osádky a efektivnější zásah s rychlejší dobou nasazení,“ odůvodnila serveru Lidovky.cz pořízení vozů mluvčí hasičů Nicole Zaoralová.

Požární tank SPOT 55 je podle hasičů morálně a fyzicky zastaralý.

Technika za 44 milionů korun

Nové cisterny tak budou využity například pro odstraňování následků teroristických útoků, v místech s nevybuchlou municí, při rozsáhlých lesních požárech, v chemických a petrochemických provozech či během průzkumů v zamořeném prostředí.

Záchranné útvary jsou dislokovány v Hlučíně, Zbirohu a Jihlavě. Někteří hasiči však nechápou, proč nebude aspoň jedna cisterna k dispozici v Praze, kde hrozí jednoznačně nejvyšší riziko teroristického útoku. Pokud by k němu opravdu došlo, pojede cisterna do Prahy nejméně hodinu.



S pomocí nových cisetren by se mohlo předejít incidentům podobným tomu z konce února loňského roku, kdy v areálu Poličských strojíren explodovala trhavina TNT, která byla součástí munice. Výbuch tehdy zničil tři cisterny (snímky najdete ve fotogalerii), zraněno bylo také sedm zasahujících hasičů.

Z údajů v registru smluv vyplývá, že nákup techniky vyjde dohromady na 43 823 780 korun. Financována nebude z rozpočtu hasičského sboru, nýbrž z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správy, konkrétně pak z položky Rezerva na řešení krizových situací, jejich předcházení a odstraňování jejich následků.



„Vozidla vycházejí ze standardních aut, ale budou obsahovat věci určené speciálně pro jejich účel. Podobné jsme zatím nedělali,“ přiblížil serveru Lidovky.cz Stanislav Červený, ředitel společnosti THT Polička, která zakázku na výrobu strojů získala ve výběrovém řízení.

Pro tuzemské hasiče půjde vůbec o první dvě cisterny takového typu. Od běžných zásahových vozidel, jejichž cena se zpravidla pohybuje mezi sedmi až deseti miliony korun, se budou speciální stříkačky lišit zejména zodolněnou konstrukcí. Ta má ochránit posádku, podvozek i hasící technologie před mechanickým a tepelným poškozením.



Kabina jako ochrana před výbuchem i bojovými plyny

Čtyřdveřová kabina je pancéřovaná a to na úrovni balistické ochrany ve stupni 2a/b podle armádních norem. To znamená, že chrání před zamořením biologickými látkami nebo bojovými plyny a je schopna odolat protitankové mině s až šestikilogramovou náloží TNT umístěné v těsné blízkosti vozidla.

Kabina, která kvůli nízké konstrukci a zvolenému podvozku pojme pouze čtyři lidi (dva strojníky, velitele a evakuovanou osobu), disponuje dále filtroventilací s indikací koncentrace kyslíku a oxidu uhelnatého. Okna jsou z vnější strany vybavena drátěnou ochranou, kterou lze demontovat.

Základem velkoobjemové cisterny s nádrží z nerezavějící oceli na 12 tisíc litrů vody bude podvozek Tatra 815--7 MORC 1.371.

Nákres speciální zodolněné cisternové stříkačky, kterou pro hasiče vyrobí společnost THT Polička.

„Je osmikolový se všemi říditelnými nápravami, dohušťováním pneumatik, výkonným motorem a automatickou převodovkou. Je také vybaven aktivním systémem vodních skrápěcích trysek pro jeho ochranu, včetně pneumatik před účinky vyšších teplot,“ popsala mluvčí Nicole Zaoralová.



Nasazení? Nejspíš koncem roku

Speciální zásahové vozy budou disponovat mimo jiné čerpadlem s výkonem čtyři tisíce litrů za minutu, výsuvnou lafetovou proudnicí, nárazníkovou lafetovou proudnicí, která dosahuje průtoku tisíc litrů za minutu, nebo teleskopickým stožárem s kamerou a termokamerou. Motorový prostor bude opatřen automatickým hasícím zařízením.

Veškeré aparáty budou ovládány z kabina osádky, do níž budou rovněž přenášeny informace o celém vozidle a obraz ze všech kamer. Na médium v automobilu bude možné uložit záznam trvající více než tři hodiny.



Speciální cisterny by měly být vyrobeny v druhé polovině tohoto roku. Do provozu budou uvedeny záhy poté, co bude zaškolena jejich obsluha.

„Samotná nástavba zabere zhruba tři měsíce. Teď ale začne teprve příprava výroby, její plánování a pak až výroba. Budeme čekat na podvozek a neumím říct, kdy přesně ho dostaneme. Poté budou probíhat jednání z hlediska nákupu materiálu,“ doplnil šéf výrobní firmy, jež dodává požárnická auto do přibližně tří desítek zemí světa.