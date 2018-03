Hawking budoucím pokolením zanechal touhu po Teorii všeho, míní astrofyzik Grygar

PRAHA Stephen Hawking zvládl na jedničku roli vědce i celebrity. Zůstanou po něm nejen objevy z oblasti kosmologie a černých děr, ale především také dosud nezodpovězené, velké otázky. To si myslí astronom a astrofyzik Jiří Grygar, který serveru Lidovky.cz odpovídal písemnou formou. Podle Grygara Hawking navíc pomohl zmírnit předsudky, které v části veřejnosti panují vůči lidem s těžším tělesným postižením.

Lidovky.cz: Co po Hawkingovi zůstane za 50 let?

Zůstanou zde jeho výsledky, kterými obohatil kosmologii a teorii černých děr. Ještě důležitější však budou jím nadhozené otázky, na které dosud nemáme odpovědi. Zůstane zde také jeho příklad statečného muže, který navzdory chronickému devastujícímu onemocnění dokázal vytvořit intelektuální dílo a zachoval si přitom nadhled projevující se báječným smyslem pro humor.

Lidovky.cz: Jaký vliv měla podle vás jeho nemoc na to, čeho dosáhl? Umožnila mu větší slávu či naopak bránila například v experimentálním výzkumu?

Postupující nemoc pochopitelně Hawkingovi zabránila v možnosti podílet se na experimentálním výzkumu ve fyzice, ale paradoxně mu umožnila mimořádnou koncentraci na teoretický výzkum, jak sám uváděl. Jeho geniální mozek se dokázal dlouhodobě soustředit na těžké problémy kosmologie, v níž exceloval. Kromě toho se věnoval i popularizaci svého oboru v knihách, které se staly bestsellery pro dospělé, a v součinnosti se svou dcerou Lucy napsal i pentalogii pro mládež, kde se dechberoucí kosmická dobrodružství Jirky a Aničky snoubí s přitažlivým výkladem o poznatcích moderní fyziky, astronomie a kybernetiky.

Veřejnost se ovšem dozvěděla, jak musel profesor Hawking čím dál tím obtížněji čelit omezením kvůli své chorobě, což jistě přispělo k jeho proslulosti v široké laické veřejnosti, ale zároveň bylo povzbuzením pro mnoho lidí, kteří trpí podobně.

Jiří Grygar Český astronom a astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry, držitel několika ocenění.

Působí v Oddělení astročásticové fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR. Celý život se věnuje také popularizaci astronomie a příbuzných oborů fyziky.

Publikoval více než dvě stě odborných prací (předmětem jeho výzkumu jsou fotometrie a spektroskopie hvězd, meziplanetární hmota a astročásticová fyzika) a řadu populárně-naučných publikací. Je autorem, spoluautorem a přispěvatelem mnoha rozhlasových a televizních vzdělávacích pořadů a autorem příspěvků v časopisech, novinách či na internetu.

Od roku 1966 každý rok sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd, později Kozmos).

Za svoji vědeckou a především popularizační činnost získal mnoho cen. V roce 2011 získal nejvyšší ocenění České astronomické společnosti Cenu Františka Nušla a o rok později obdržel Medaili Učené společnosti České republiky za „přínos české i mezinárodní astronomii a obecné vědě a jejímu šíření“.

Lidovky.cz: Myslíte si, že je dobře, když je odborník zároveň celebritou? Jak to mohlo ovlivnit Hawkingovu práci?

Nevím, zda je to dobře, nebo špatně, ale myslím, že Stephen Hawking zvládl obě role na jedničku. Dovedl si dělat legraci sám ze sebe, jak ukázalo jeho účinkování v seriálu Simpsonovi. Koneckonců honoráře za jeho populárně-vědecké knihy umožňovaly zajistit autorovi nepřetržitou odbornou péči tří ošetřovatelek po 24 hodin denně.

Lidovky.cz: Jak je možné, že již teď legendární vědec jako Hawking nikdy nezískal Nobelovu cenu?

Je řada vědců Hawkingova kalibru, kteří nikdy Nobelovu cenu nezískali. Teoretici to mají těžké, protože pokud nejsou jejich teorie potvrzeny experimentem nebo astronomickým pozorováním, tak se Nobelův komitét v souladu se statutem ceny velmi zdráhá takové výzkumy ocenit.

Problémem Nobelových cen obecně je ustanovení, že v daném oboru ji mohou za vyřešení určitého problému obdržet naráz nejvýš tři badatelé. Na počátku minulého století přicházely nové objevy většinou od jednotlivců, nebo dvou či tří spolupracovníků. Dnes však se třeba na objevu gravitačních vln podílelo několik tisíc kvalifikovaných odborníků. Je pak obtížné z nich vybrat tři, kteří se o objevu nejvíce zasloužili.

Naštěstí novodobí mecenáši o tom vědí, takže už existují finančně slušně dotované ceny pro autorské kolektivy. Nobelovy ceny za vědecké objevy si ovšem získaly díky velmi dobrému výběru laureátů mimořádnou pověst, takže svým věhlasem se v očích veřejnosti podobají zlatým medailím pro sportovce.

Lidovky.cz: Myslíte si, že Hawking ovlivnil to, jak dnes běžná populace vnímá vědu? Pokud ano, myslíte si, že pozitivně nebo negativně?

Myslím, že příběh geniálního vědce uvězněného v těžce nemocné tělesné schránce oslovil běžnou populaci kladně. Pomohl snad i zmírnit předsudky, které v části veřejnosti panují vůči lidem s těžším tělesným postižením. Profesor Hawking dokázal navzdory neustále se zhoršující nemoci publikovat brilantní vědecké práce po dobu více než půl století. To je příklad, který v historii vědy nejspíš nemá obdoby.

Lidovky.cz: Kdy vás poprvé jeho učení osobně oslovilo?

Měl jsem štěstí, že jsem viděl profesora Hawkinga v akci v roce 1973 na varšavském Koperníkově kongresu Mezinárodní astronomické unie. Tehdy už měl za sebou své stěžejní a průkopnické práce, a přitom ho ještě jeho choroba příliš neomezovala - pohyboval se na elektrickém invalidním vozíku a mohl téměř normálně hovořit. Kolem jeho vozíku neustále kroužily tehdejší největší osobnosti astronomie, takže bylo zřejmé, že jeho renomé už tehdy bylo výjimečné

Lidovky.cz: Která z jeho myšlenek, nyní mocně sdílených na sociálních sítích, vás osobně zasáhla nejvíce?

Nesleduji sociální sítě. Pro mně je profesor Hawking excelentním vědcem kvůli stylu jeho práce, kdy se nebál jít do rizika, že se zmýlí. To je dnes vědcům obecně odepřeno, protože jsme všichni oběťmi grantových agentur, takže si nemůžeme dovolit navrhovat něco, co by případně ztroskotalo.

Lidovky.cz: Podle Hawkinga bylo lidské vědomí jako počítačový program - přestane existovat, když vypnete přístroj. Prohlašoval se za ateistu a existenci Boha vyvracel logikou. Myslíte si, že se to s vědeckým povoláním nutně pojí?

Hawkingovo mínění v té věci značně kolísalo. Rozhodně jeho vyvrácení existence Boha nelze pro vědce považovat za nutné. Právě mezi matematiky a fyziky řada vědců považuje existenci Boha za nutnou.

Lidovky.cz: Hawking se vyznačoval řadou revolučních myšlenek, kterými se nebál šokovat. Je to otázka odvahy říci nevyslovené nebo šlo o unikátnost jeho mysli?

To nedovedu posoudit. Rozhodně měl tu odvahu, ale i výhodu, že nebyl podroben rituálu grantových přihlášek.

Lidovky.cz: Laikové můžou mít problém pochopit, v čem byla Hawkingova práce zásadní. Kdybyste měl vybrat tři z jeho největších objevů, jaké by to byly a proč?

První objev se týkal důkazu, že standardní teorie Velkého třesku má na svém počátku singularitu, tj. situaci, která se nedá fyzikálně popsat. Tím hasne naděje, že bychom mohli vědecky vysvětlit, proč vesmír existuje.

V polovině 70. let Hawking na základě kvantové teorie dokázal, že po velmi dlouhé době se černé díry vypařují zpět do vnějšího vesmíru, a nakonec doslova vybuchnou. Jde o zatím jeden z mála pokusů, jak sjednotit relativitu s kvantovou mechanikou. K tomu třetímu objevu směřuje vaše následující otázka.

Lidovky.cz: Hawking se léta zabýval takzvanou Teorií všeho, podle toho po něm byl pojmenován i biografický film. Jak daleko s tímto plánem došel?

Teorií všeho se myslí sjednocení obecné teorie relativity a kvantové mechaniky. Fyzikové jsou totiž většinou přesvědčení, že bychom měli mít jednu univerzální teorii, která by dokázala popsat všechno, co se ve vesmíru odehrává. Už od poloviny 20. století se tomuto tématu věnovali například Einstein nebo Heisenberg a mnozí další velikáni matematiky a fyziky. Vesměs přitom selhali.

Hawking je tedy dalším v této řadě; věnoval se úsilí o Teorii všeho dlouhodobě, ale tento problém nevyřešil. Zanechal však touhu po Teorii všeho budoucím pokolením těch nejtalentovanějších fyziků a zatím můžeme jen hádat, jak to nakonec dopadne.