‚Hdrniové.‘ Na památníku heydrichiády je překlep, ví se o něm čtyři roky

PRAHA Připomíná osudy československých výsadkářů, kteří se v roce 1942 nebojácně postavili nacistickému režimu. Chrám svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resselově ulici, v němž je situován Národní památník hrdinů heydrichiády, ovšem přibližuje cizincům informační deska s chybným anglickým nápisem. Místo správného tvaru „heroes“, tedy hrdinové, je na plaketě již čtyři roky uvedeno bezvýznamné „hereos“.

Pravoslavný chrám sv. Cyrila a Metoděje z 18. století je ve vlastnictví pražského magistrátu. Spravuje jej ovšem církev, která má na starosti samotný kostel, společně s Vojenským historickým ústavem (VHÚ), jenž loni převzal na 20 let provoz památníku v kryptě chrámu. Část stavby rovněž zasahuje na dvůr ČVUT.



Mosaznou informační desku, která přibližuje kolemjdoucím význam kostela, umístila v roce 2014 na zeď vedle vstupních schodů církev. O nesprávně vyvedeném nápisu v anglickém jazyce vědí její zástupci od samého začátku.

„Šlo o nepozornost rytce a my jsme si toho tehdy nevšimli. Když nerozumíte jazykům, nepřijdete na to,“ říká pro Lidovky.cz tehdejší představený chrámu Jaroslav Šuvarský.



Když pak chybu, na niž ho upozornili rodilí Angličané, zaregistroval, chtěl ji nechat opravit. „Jenže nám řekli, že bude lepší udělat novou desku. A na to jsme neměli peníze. Vždyť i na tuhle jsme dělali sbírku,“ vysvětluje, proč ani později nedošlo ke zjednání nápravy.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

O rok později nahradil Jaroslava Šuvarského ve funkci představeného kostela Václav Ježek, jenž je jeho duchovním správcem doteď. Ani on se k výměně plakety, jejíž výroba vyšla zhruba na 20 tisíc korun, prozatím neměl. Odůvodňuje to slovy, že ve chvíli, kdy farnost přebíral, nebylo zřejmé, jaká instituce co a jak spravuje.



„Změnit se to dá, ale je otázka, jestli je to třeba. Osobně jsem takový antikvář. Nerad měním věci, které někde už jsou,“ tvrdí Ježek. Opraveny by podle něj navíc musely být i anglické popisky uvnitř památníku, které obsahují gramatické i syntaktické chyby. Připouští ovšem, že na první pohled viditelné nápisy by měly být v takovém případě upřednostněny.



V budoucnu by se ale kostel mohl nové informační desky přeci jen dočkat. Její obměnu by uvítal i ředitel VHÚ Aleš Knížek. „O této skutečnosti víme. Dáme to v brzké době do pořádku,“ říká s tím, že ústav památník heydrichiády od loňského roku, kdy převzal jeho správu, postupně renovuje. „Jsme rádi, že se o něj můžeme starat a zkvalitnit tak návštěvnický servis nejen v kryptě,“ dodává Knížek.

Okno krypty a pozůstatky střelby v chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

K události v pravoslavném kostele, kterou památník připomíná, došlo 18. června 1942. Tedy necelý měsíc poté, co dvojice Jozef Gabčík a Jan Kubiš provedla vojenskou operaci na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Sedmičlenné skupině československých parašutistů včetně Gabčíka s Kubišem posloužila církevní stavba jako úkryt před nacisty.



(Články, zajímavosti a profily osobností o operaci Anthropid můžete najít ve spciálu serveru Lidovky.cz)

Operace Anthropoid

Po odhalení čelili výsadkáři mnohonásobné přesile gestapa několik hodin. Všichni nakonec přišli během statečného boje v chrámu o život. Šest jich spáchalo sebevraždu, jeden zemřel na následky utrpěných zranění.

Národní památník hrdinů heydrichiády vybudovala církev v kostele v roce 1995. Krypta, v níž zahynuli českoslovenští parašutisté, je pro pravoslavné věřící posvátným místem. Expozice věnovaná osudům těchto vojáků byla otevřena v lednu 2010.