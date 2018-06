Heavymetalová legenda Iron Maiden po dvou letech opět rozezní Prahu

Praha Britská heavymetalová legenda Iron Maiden ve středu vystoupí na pražském letišti v Letňanech. Koncert se uskuteční v rámci evropského turné s názvem Legacy Of The Beast World Tour, která začalo v estonském Tallinnu 26. května. Jako předkapely se představí The Raven Age a Killswitch Engage.

Do České republiky se Iron Maiden vrací po dvou letech po úspěšném celosvětovém turné v letech 2016 až 2017 na podporu svého alba The Book of Souls. Koncept nového turné Legacy Of The Beast World Tour byl inspirován mobilní hrou Iron Maiden a stejnojmennou komiksovou knihou, proto bude scéna obsahovat řadu různých, ale vzájemně propojených světů. Na koncertech zazní především skladby z osmdesátých let s několika překvapeními z pozdějších alb.

Brány areálu se otevřou v 16:00. Kvůli koncertu budou celý den uzavřeny některé ulice v okolí Letiště Letňany. Po metalové show bude městská hromadná doprava posílena na všech linkách.

Poslední pražský koncert Iron Maiden v červenci předloňského roku na pražském fotbalovém stadionu Eden navštívilo přibližně 28 000 lidí. Iron Maiden jsou považováni za jednu z nejvlivnějších metalových kapel. Prodali téměř 90 milionů alb a odehráli více než 2000 vystoupení v 58 zemích po celém světě. Doposud vydali 16 studiových desek.