Vybavení aut GPS snížilo počet stěžovatelů

HEJNICE (Liberecký kraj) Jsme malým městem na Liberecku, které je přímo v podhůří Jizerských svahů, kde je zima silnější než v dalších koutech našeho regionu. I proto stále volíme model zimní údržby pomocí vlastních sil technických služeb a jejich zaměstnanců, než abychom ve větší míře využívali najímání soukromých firem.

Ty povoláváme jen v případě, že nastává kalamitní stav, ať už kvůli sněžení nebo silných větrů a tvorbě závějí. Pak řešíme se soukromníky hlavně odvoz sněhu z centra města a rozmezí silnic a chodníků.

K údržbě používáme dva traktory se zadním pluhem, na chodníky malotraktor Iseki a na posyp nákladní auto s automatickým sypačem. Partu zaměstnanců s hrably a lopatami není třeba zmiňovat, tu má asi každá obec. Pro letošní zimu jsme vybavili jeden traktor s předním šípovým pluhem z důvodu jednoduššího likvidování závějí a sněhových jazyků na silnicích. Jsme v lokalitě, kde totiž hodně často fouká, proto používáme i městské zásněžky

V letošním roce máme podobný rozpočet jako v tom minulém, kdy nás zima stála kolem 500 tisíc korun včetně jedné velké větrno-sněhové kalamity. Velmi se nám od minulé zimy osvědčilo vybavení služebních automobilů sledováním GPS polohy, protože tím můžeme doložit nespokojeným občanům, že údržba a posyp byl opravdu u jejich domu nebo na jejich silnici proveden v ten daný čas, a ne jak oni tvrdí, že tam od rána nikdo neprojel. Telefonáty tohoto typu se výrazně omezily.

Problém však jako všude nastává s parkujícími vozidly hlavně na sídlištích a úzkých cestách, které nerespektují, že se kolem nich musí protáhnout traktor s pluhem. Hejnice se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, takže veškeré městské komunikace a chodníky se udržují pouze pluhováním a inertním posypem což většinu zimy stačí. Problémy ale nastávají při velké ledovce, kde se inertní materiál na ledu neudrží. Vzpomínám také na časy, kdy si každý dům a panelák řešil svou přístupovou cestičku sám, byly na to i služby v panelácích. Nyní je jednodušší zvednout telefon a vynadat městu, že ještě v 7 hodin nemají vyčištěný chodníček ke dveřím a co jako děláme… To, že se od rána řeší hlavní chodníky, schody, přístupy k lékařům a školkám a školám slyšet nepotřebují.