Hejtmanka Pokorná Jermanová je těhotná, ve funkci chce zůstat. Na mateřskou půjde manžel

Praha Středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) je těhotná, ve funkci chce zůstat. Návrat do práce plánuje osmačtyřicetiletá politička po šestinedělí, o potomka se má starat její muž, píše úterní deník Blesk.

Hejtmanka si před dvěma lety vzala o 15 let mladšího Jakuba Pokorného. „Těhotenství bylo plánované, ale netušila jsem, že to přijde takto záhy a že se to povede. Zatím jsem na konci prvního trimestru, takže se to nejrizikovější období chýlí ke konci a doufáme s manželem, že vše bude v pořádku,“ řekla Jermanová Pokorná Blesku.



Hejtmanka už má osmnáctiletého syna z předchozího vztahu. Také její manžel už má s předchozí partnerkou syna.

VIDEO: Manžel středočeské hejtmanky Pokorné Jermanové vysvětluje používání služebního auta své ženy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hejtmanka s manželem na sebe v srpnu upozornili soukromým používáním krajského služebního auta. Manžel hejtmanky Jakub Pokorný podle zjištění serveru Seznam Zprávy denně jezdil v luxusním služebním voze Škoda Super do svého zhruba dva kilometry vzdáleného kadeřnictví.



Na tiskové konferenci Pokorný používání auta přiznal a uvedl, že vůz už nebude využívat, stejně jako žádný majetek v kraji. Všechny soukromé jízdy musel prý vykazovat a následně uhradit veškeré náklady. Společně s manželkou odmítl Pokorný na další dotazy odpovídat.

Středočeské hejtmanství nyní vedou ANO a ČSSD s podporou komunistů. Statutárním zástupcem hejtmanky je náměstek pro životního prostředí a zemědělství, bývalý hejtman Miloš Petera (ČSSD).