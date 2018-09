Jan Žižka bude nejdražší český film. Objeví se v něm i Sophie Loweová a William Moseley z Letopisů Narnie

Praha Hlavní ženskou roli ve filmu Petra Jákla Jan Žižka bude hrát australská herečka Sophie Loweová. Bratra hlavního hrdiny ztvární anglický herec William Moseley, známý především z trilogie Letopisy Narnie. Ta se natáčela v pražských barrandovských studiích, kde se bude točit i Jan Žižka. Snímek má rozpočet půl miliardy korun, mělo by jít o nejdražší český film.

Spolu s dříve představenými protagonisty svého snímku, především americkým hercem Benem Fosterem, který ztvární titulní roli, představil ve čtvrtek na tiskové konferenci nové tváře filmu režisér a producent Petr Jákl.

„Jsem nadšený z toho, že se tenhle projekt dal nakonec do kupy. Plno lidí na něm pracovalo dlouho, ve čtvrtek už je to nějakých osm let. Jsem nadšený a pořád nemohu věřit tomu, že mám takhle úžasné herce vedle sebe, další jsou na cestě,“ řekl Jákl. Natáčet má začít 17. září.

Po boku Fostera se ve filmu objeví dvojnásobný držitel Oscara, britský herec Michael Caine, který ztvární fiktivní postavu Lorda Borše, pravou ruku krále Václava IV. a bojovníka za práva obyčejných lidí. Ve filmu bude hrát také německý herec a režisér Til Schweiger známý ze snímků Klepání na nebeskou bránu, Hanebný pancharti, Vikingové, Král Artuš nebo Lara Croft. V Jáklově filmu ztvární postavu Rožmberka. Z českých herců se ve filmu objeví Ondřej Vetchý, Marek Vašut či Jan Budař.

Foster ve čtvrtek novinářům řekl, že cítí jako čest ztvárnit osobnost Jana Žižky. „Scénář byl velice univerzální, a velice specifický, bylo to téma, s nímž se každý může ztotožnit,“ řekl Foster. Připustil, že historii, o níž má snímek vyprávět, neznal, neznal ani příběh Žižky, ale hluboce se ho prý dotkl. Ani Schweiger historii o Žižkovi neznal, načetl ji z materiálů, které mu poskytl až Jákl. „Nejdůležitější faktor, že jsem roli přijal, byl Petr, měli jsme dlouhý rozhovor. Snažil jsem se ho přesvědčit, aby mi dal jinou roli, chtěl jsem tu Benovu,“ žertoval.

V Praze už dříve točil a na stejnou práci se v tomto městě velmi těší. Totéž zmínil i jednatřicetiletý Moseley, který zmíněnou fantasy trilogii v Praze točil přibližně před deseti lety. „Je to pro mě velice nostalgické. Tenkrát jsem byl mladým klukem ve středověkém obleku, ale teď jsem mužem ve středověkem obleku,“ řekl.

Jákl s uvedením filmu do kin počítá v roce 2020. Film Jan Žižka bude spolu s Jáklem produkovat hollywoodský producent Cassian Elwes, který stojí za desítkami známých filmů, jako je například Klub poslední naděje.

Cesta k filmu o jedné z nejznámějších, ale také různě vykládaných postav české historie, byla podle něj velmi dlouhá. „Už jako malý kluk jsem sledoval filmy Statečné srdce, Gladiátor nebo Samuraj a vždycky jsem takový film chtěl udělat. Ale chtěl jsem ho udělat s českým hrdinou. Myslím, že Jan Žižka je správná postava na takový film,“ řekl. Dělám to proto, že jsem obdivoval tyto filmy, ale také proto, že jsem Čech a na to jsem hrdý, doplnil.

Film vzniká na základě scénáře Marka Dobeše a Michala Petruše, Jákl ho četl už před osmi lety. Pod definitivní verzí scénáře je podepsán sám Jákl. Historickým poradcem filmu je Jaroslav Čechura.

Jákl, autor hororu Ghoul a thrilleru Kajínek, ve čtvrtek uvedl, že castingy na film trvaly čtyři roky a zúčastnilo se jich na 4000 lidí, ve filmu nakonec bude hrát kolem 250 lidí. S rozpočtem ve stovkách milionů korun má být jeho připravovaný film dosud nejdražším projektem české kinematografie.