Heydrich, Putin a teď Kajínek. Nakladatel zve na křest nového hrnku, vstupné se platí

PRAHA Vydavatelství Naše Vojsko rozšíří svou sbírku upomínkových předmětů, na nichž se objevují motivy kontroverzních osobností. V druhé půli ledna na veřejné akci představí sadu hrnků a triček s podobiznou dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, který loni na jaře vyšel díky milosti prezidenta Miloše Zemana z vězení. O aktivity nakladatele už se přitom několik měsíců zajímá policie, prověřuje možnou trestnost hrnků s motivy Adolfa Hitlera.

Vedle standardní knižní produkce se nakladatelství Naše Vojsko věnuje prodeji upomínkového sortimentu, v nichž pracuje i s motivy vyloženě záporných či minimálně kontroverzních osobností. Od nakladatelství tak lze třeba zakoupit hrnky s někdejším říšským protektorem Reinhardem Heydrichem, státním tajemníkem K.H. Frankem či ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Nyní získá vlastní sadu omilostněný vrah Jiří Kajínek.

„Myslím, že ta postava je diskutabilní a zajímavá, tak jsme se s panem Kajínkem dohodli,“ sdělil serveru Lidovky.cz ředitel nakladatelství Emerich Drtina. Nápad se zrodil loni v prosinci, kdy Naše Vojsko křtilo jeden ze svých knižních titulů. Akci podpořilo účastí několik známých osobností, mezi nimiž byli moderátor Jiří Krampol, herec Luděk Sobota či právě Kajínek. Nakladatelství při té příležitosti připravilo hrnek s podobiznou každého z nich.

Odtud vedla krátká cesta k tomu, aby si Drtina s Kajínkem plácli a společně připravili celou sadu hrnků s tváří nejznámějšího českého vraha. Nakladatelství současně přichystalo i triko s Kajínkovou fotografií. Oba artikly představí veřejně 24. ledna ve svém sídle v pražských Vršovicích, oficiální rozšíření sbírky upomínkových předmětů doprovodí i beseda se samotným Kajínkem.

150 hrnků a 150 triček

Soud s Jiřím Kajínkem Soud s Jiřím Kajínkem a dalšími čtyřmi obžalovanými zapletenými do kauzy vraždy podnikatele Štefana Jandy, Juliána Pokoše a pokusu o vraždu Vojtěcha Pokoše začal 29. září 1995. Proces trval téměř tři roky, proběhlo 46 líčení a vyslechnuto bylo přes sto svědků.

Senát v čele se soudcem Pravoslavem Polákem 23. června 1998 uznal Kajínka vinným. Obžalovaný dostal za dvojnásobnou vraždu a jeden pokus o ni, padělání veřejné listiny, dvojici maření výkonu úředního rozhodnutí a nedovolené ozbrojování doživotní trest.

Kajínka si za sto tisíc objednal podnikatel Antonín Vlasák, kterého Janda s Pokoši vydírali. Vlasák jen chtěl, aby Kajínek trojici zastrašil. Vraždy byly volbou Kajínka. Vlasák za návod k vydírání a nedovolené ozbrojování dostal 16 měsíců nepodmíněně

„V pohodě jsme si porozuměli, setkal jsem se se slušným přístupem a uvidíme, co bude dál,“ řekl serveru Lidovky.cz Kajínek. Nakladatel Drtina chce z aktuálního zájmu veřejnosti o Kajínkův příběh vytěžit po obchodní stránce co nejvíce, vstup na besedu zpoplatnil. Zájemce o akci zaplatí za lístek 300 korun. „Všechno okolo této akce něco stojí, takže nic nedělám zadarmo. Knížky také nevydáváme, abychom je rozdávali,“ poznamenal k tomu.

Kolik vzájemná spolupráce vynese Kajínkovi, není jasné. Profit podle svých aktuálně neřeší. „O finančním prospěchu se zatím vůbec nebavíme. Bavíme se o tom, že uděláme něco, co by bylo zajímavé. A uvidíme, co z toho vznikne,“ podotkl. Nakladatelství zatím připravilo 150 hrníčků a 150 triček s jeho vyobrazením, v případě většího zájmu je Naše Vojsko připravené obě sady rozšířit o další kusy.

Jak už v minulosti prokázal, Drtina nemá problém prodávat kontroverzní osobnosti. Kajínka na hrnky a trika vynesl příběh, jenž provází jeho odsouzení za dvojnásobnou nájemnou. „Myslím si, že v tom odsouzení a všem kolem toho je spousta chyb,“ vysvětlil Drtina, proč mu nevadí vydělávat na podobizně vraha. „I kdyby to udělal, tak ten trest určitě nebyl takový, který měl dostat. Když se podíváte do médií, tak vrah dnes dostane 15 let,“ dodal.



‚Nesnažil jsem se proslavit‘

Spolupráce s nakladatelstvím Naše Vojsko je další příklad toho, jak Kajínkovo jméno v byznysu táhne. Televize Prima nedávno odvysílala několikadílný hraný dokument o jeho osudu, v němž ústřední hrdina vystupoval. Na podzim minulého roku se na trhu objevily bonbony s názvem Kajínky. Nyní přišly na řadu hrnky a trička.

Byznysové a mediální dění odpovídá tomu, jak veřejnost dlouhodobě podléhá fascinaci aktéry násilných trestných činů. „Fascinace násilím je typická u lidí, které přímo nezasáhlo. Násilí nás fascinuje z tepla obývacího pokoje, kde víme, že se nás netýká,“ sdělil už dříve LN policejní psycholožka Ludmila Čírtková. Fenomén Kajínka umocňuje jeho úspěšný útěk z vězení v roce 2000, obdobně pak zafungovala i loňská milost, jež celý příběh završila.

Jakkoliv se Kajínek roli svého druhu celebrity nebrání, sám o tento status podle svých slov neusiluje. Sleduje prý něco jiného. „Nesnažil jsem se proslavit. Mým velkým cílem bylo dostat se z vězení a poukázat na to, že jsem nespravedlivě odsouzenej. A tohle je takový druhotný produkt,“ řekl k tomu s tím, že v osobním kontaktu se setkává výhradně s kladnými reakcemi. „Všichni říkají, že jsem pro ně ukázka toho, že se člověk nemá vzdávat.“

Soud ověřuje, zda Kajínek plní podmínky milosti

Fakta nicméně mluví jasně. Jiří Kajínek je pravomocně odsouzený vrah. V roce 1994 v rámci vyřizování účtů mezi plzeňskými podnikateli zastřelil Štefana Janda a jeho osobního strážce Juliána Pokoše, jeho bratra Vojtěcha těžce zranil. Za svůj čin inkasoval od objednatele vraždy sto tisíc korun. Vojtěch Pokoš se následně stal korunním svědkem procesu, jenž pro Kajínka vyústil v doživotní trest.

O Hitlerův hrnek se zajímá policie Pražská policie se minimálně od loňského dubna zabývá tím, zda ředitel nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina prodejem zbožím s vyobrazením Adolfa Hitlera nespáchal trestný čin. V úvahu by například připadala podpora a propagace hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka. „Věcí se zabýváme, ale zatím bez konkrétního závěru. Kriminalisté zjišťují, jestli se jedná o protiprávní jednání či nikoliv,“ sdělil tehdy iDNES.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podle informací serveru Lidovky.cz policie stále nerozhodla, zda bude někoho stíhat.

Kajínek od loňského propuštění opakovaně mluvil o tom, že jeho snahou bude dosáhnout obnovy procesu. Žádost o ni však zatím nepodal. „Nemá cenu ji podávat, pokud člověk nemá dostatečné argumenty. Návrh podám v momentě, kdy si budu myslet, že je tak odůvodněný, že by soud mohl rozhodnout v můj prospěch. Teď se všechno připravuje a uvidíme,“ sdělil bez dalších podrobností.

O případné obnově procesu by rozhodoval Krajský soud v Plzni, jenž Kajínka před lety potrestal. Podle zjištění serveru Lidovky.cz od prosince soud ověřuje, zda plní podmínky milosti. Podle nich se nesmí sedm let provinit trestným činem. „Vyžaduje se rejstřík trestů, vyžaduje se zpráva z bydliště a vyžaduje se výpis z centrální evidence stíhaných osob. Když se to opatří, trestní kancelář vypracuje zprávu a ta se postoupí prezidentské kanceláři,“ sdělil serveru Lidovky.cz předseda soudu Miroslav Sedláček.